El retiro contra reloj del ex de Sporting Alberto Rivera: "Creo en formar en valores más que en crear futuras estrellas del fútbol"

Cumplirá 47 años este domingo, el día en el que Sporting y Levante, dos de los clubes que marcaron su carrera, se enfrentarán en el Ciudad de Valencia en plena pelea por relanzar su candidatura al play-off. Alberto Rivera vive alejado del fútbol profesional desde que decidiera colgar las botas en 2014. No tanto de la pelota. Volvió a su Puertollano natal y allí trabaja en el Calvo Sotelo, club de fútbol en el que coordina desde la categoría cadete hasta a los "chupetines", críos de 3 a 5 años. Padre de tres niños (Alberto, 17 años; Álvaro, 15 y Claudia, 13, nacida, esta última, en Gijón) compagina esta labor con el atletismo. Sus destacadas marcas han multiplicado su popularidad en cada prueba en la que participa.

Hablar de un tiempo de 1:08:40 en una media maratón (21,1 kilómetros) superados los 40 años es hacerlo de alguien en un muy alto nivel de forma. Especialmente si antes no se había dedicado al mundo del atletismo. Rivera lo firmó en Santa Pola en 2023, entrando en el puesto número 21 entre más de 4.000 corredores. También brilló en el maratón de Valencia, con un 2:25:32 que le llevó al puesto 288 entre casi 26.000 participantes. "Son mis dos mejores marcas hasta el momento", detalla el exrojiblanco, que tiene entre ceja y ceja, aunque "sin obsesionarse", mejorar esos tiempos. "El gen competitivo siempre te hace intentar hacer las cosas un poco mejor que lo anterior", apunta quien ha aplicado esa filosofía a todo lo que le ha rodeado en su vida. De Puertollano salió para convertirse en el jugador más joven en marcar un gol con el Real Madrid. En el Levante logró un ascenso a Primera con Manolo Preciado, quien le reclutó para compartir en el Sporting la época más dulce del cántabro en El Molinón.

"Veo poco fútbol de Primera y Segunda División, pero sí sigo muy pendiente de cómo le están yendo las cosas al Sporting. Han llegado dos chicos jóvenes ahora, el play-off está a ocho puntos... Tranquilidad. La Segunda, ya sabe, es larga", comenta, a modo de resumen, sobre la situación del conjunto rojiblanco. "Todos los equipos pasan por malos momentos. Mire el Racing. Parecía que iba a subir en Navidad y luego... Te pones nervioso, la afición aprieta y todo se complica. La clave de conseguir el éxito pasa muchas veces por mantener la tranquilidad. Es la manera de gestionar una situación así desde dentro", señala sobre las opciones de play-off.

Rivera aplaude que futbolistas como Cote, con quien coincidió en el Sporting, sigan al pie del cañón. "Con 19 años ya se veía que iba a tener la gran carrera que ha hecho. Me alegra verle de nuevo en casa", comenta. A Gijón, apunta, vuelve cada verano "cuatro o cinco días para ver a los amigos". Entre ellos se encuentran otros excompañeros como Iván Hernández. "Echo de menos un poco todo, pero no jugar al fútbol", advierte quien "mata el gusanillo" con algún amistoso junto a los veteranos del Real Madrid y, a diario, trabajando con los niños de la escuela de fútbol Calvo Sotelo. "Quizá una de las grandes diferencias respecto a mi época es que antes desde pequeños hacías mucha vida con tus compañeros en el vestuario, y las familias no se involucraban tanto", comenta. Es claro cuando se le pregunta sobre talentos que sigan sus pasos en el futuro. "Creo en formar en valores, en el compañerismo, la entrega y el sacrificio, más que en crear futuras estrellas del fútbol", concluye quien debutó en el Madrid de la Liga de Valdano, un currante de calidad y kilómetros.

