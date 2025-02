El Grupo Orlegi mantiene bajo control a Pier hasta 2027: así es la letra pequeña del contrato del central y las claves de la vía a México

El Grupo Orlegi mantiene el control de Róber Pier hasta junio de 2027. El compromiso de la organización con el central, de 29 años, no termina en verano, porque el acuerdo es extensible por dos temporadas más, por más que el Sporting anunciase su fichaje en propiedad hasta 2025. No es exactamente así. Más bien tiene contrato en vigor. Pero, es cierto, no directamente en el club rojiblanco. Por establecer un símil, es un acuerdo similar al que se llegó en la renovación de Uros Djurdjevic por cinco temporadas, hasta junio de 2027. Es decir, en los dos siguientes –y últimos– años de contrato con el defensa se deja abierta vías para que siga su desarrollo profesional en México.

El zaguero pertenece en cierta manera hasta ese año a Orlegi Sports, salvo que alguna de las dos partes decidan cortar antes ese vínculo, algo ahora mismo imprevisible. Tiene por lo tanto dos cursos más dentro de la organización, la campaña 2025-2026 y también la 2026-2027, y que puede cumplir en algunos de los tres clubes que maneja el grupo, aunque ambas partes deben ponerse de acuerdo: o bien seguir uno o incluso dos años más en el Sporting –algo que distintas fuentes consultadas ven muy difícil por distintos motivos– o salir este verano o ya el siguiente de Gijón para continuar compitiendo en alguno de los dos clubes que la corporación tiene bajo su control en México (Santos Laguna o Atlas). Será en los próximos meses cuando los mandamases del conglomerado decidan junto al jugador, de 29 años, qué camino tomar.

Contractualmente, Pier puede acabar los dos años de contrato en el Sporting, si el futbolista y el club así lo entienden oportuno. También irse a México. Es decir, el contrato sí recoge ambas opciones, con distintas cantidades. Porque la propuesta para jugar en México sería más suculenta desde el panorama meramente económico. Su continuidad en Mareo tampoco parece nada sencilla. El defensa coruñés tiene un contrato bastante importante dentro de la escala salarial del Sporting, difícil de encajar en Segunda División y más aún si su status ya no es el de jugador imprescindible. Como viene informando LA NUEVA ESPAÑA, que destapó la cláusula de salida del zaguero a suelo azteca, la previsión que se maneja a día de hoy dentro de la corporación pasa porque el central gallego siga a partir del próximo verano su camino profesional en México.

¿Sería en Santos Laguna donde se encuentra Fran Villalba? ¿O por el contrario en Atlasjunto a Djuka? Pues eso dependerá de infinidad de variables: proyecto deportivo, intenciones de los técnicos, situaciones contractuales de otros jugadores, posibles operaciones en alguno de los dos clubes.

De momento no se ha hablado de ello y ahora mismo todo está muy abierto.

Quedan muchos meses por delante y todo está bastante en el aire.- Pier está centrado en sacar los resultados adelante en el Sporting, donde veía siendo titular indiscutible con Rubén Albés hasta la aparición ahora de Nikolas Maras, que se ha ganado un hueco en la zaga como pareja del canterano Diego Sánchez. Futbolista con nombre en la categoría y en el fútbol español, al central le está costando recuperar su mejor nivel esta temporada, maltratado meses por unas molestias en la zona del pubis que son parte del pasado, pero que le ha impedido alcanzar su mejor desarrollo en el campeonato.

