Las primeras palabras de Pablo García tras renovar: "Mi objetivo es seguir creciendo"

Pablo García, defensa del Sporting de Gijón, celebró este mediodía en la sala de prensa de Mareo el acuerdo para ampliar su contrato en el club rojiblanco hasta junio de 2028

Sus declaraciones:

Renovación. "Llevo aquí toda la vida, desde los diez años. Mi objetivo es seguir creciendo y no hay mejor sitio que este para hacerlo".

¿Qué le viene a la cabeza tras conseguir esta renovación? "Mi familia y amigos que siempre han estado conmigo. También mis abuelos que pasaron momentos complicados estas Navidades y de mi perro que se está haciendo famoso tras la renovación (risas)".

Paso en el Alcorcón. "No lo vi como un paso atrás. Pasé un momento complicado al volver de Madrid, pero hice una buena pretemporada, Ramírez me dio confianza y es de agradecer".

Punto de inflexión este año como titular. "Necesitaba partidos seguidos para ganar experiencia. Este año los he tenido aunque este año me ha costado más. Me ha llegado más tarde esa continuidad que a otros jugadores de mi generación. Esa experiencia se gana con partidos.

Cote. "Con Cote no te puedes relajar nunca y esa competencia nos hace bien a los dos. Es un lujo poder aprender de él. Todos sabemos lo que es Cote y sé que no puedo regalar nada. Sé que va a estar ahí siempre".

Momentos buenos y malos. "Es todo un proceso, han pasado muchos entrenadores y hemos vivido momentos complicados. Todo eso lo trato de coger para seguir mejorando".

Bajón de rendimiento y descontento de la afición. "Sabemos que la gente no está contenta, eso se ve. Nosotros confiamos en nosotros. Tenemos unos partidos ahora que podemos ganar y es lo que buscamos".

Objetivo de subir mientras dura el contrato. "Sí, obviamente sería un sueño y más hacerlo con la camiseta del Sporting. No tenemos por qué ocultar ese sueño ni es meterse presión. Es el objetivo de este club y tenemos que hacerlo".

Ascenso a Primera. "No soy vidente, pero creo que se están haciendo las cosas bien. Solo hay que ver Mareo como está. El año pasado se despertó una ilusión y este año también. Hay un buen proyecto, hay ganas".

Renovación de Nacho Méndez. "Nacho es el capitán, es la voz cantante. Para nosotros sería muy bueno que renovara aquí en el Sporting".

Objetivos hasta final de temporada. "Seguir mejorando, ponerle las cosas difíciles al míster. Que tenga dudas de a quién poner. Ese es el camino para ganar partidos".