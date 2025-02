Zulaika contesta a todo: De los objetivos del Sporting Atlético, los canteranos que más cerca están de promocionar y su predisposición a seguir

"Ganar el miniderbi nos acercaría a la primera posición; sería un golpe en la mesa". Aitor Zulaika aborda con LA NUEVA ESPAÑA todos los asuntos de la actualidad del Sporting Atlético, que este domingo se mide en Mareo en el miniderbi al Oviedo Vetusta. Tipo sincero, que va de frente, el entrenador reconoce la importancia del clásico. También defiende su trabajo, el rendimiento de la plantilla, la promoción de jugadores al primer equipo... Y se muestra en ocasiones autocrítico y exigente. "Si no ascendemos sería el cuarto año sin lograrlo.... Sí sería un pequeño fracaso, por qué no reconocerlo", llega a decir. La entrevista pone en valor la figura de Nacho Cases. Zulaika solo tiene palabras de agradecimiento para ensalzar la faceta humada del que hasta hace poco era su segundo entrenador.

-¿Cómo de importante es el partido del domingo

-Lo primero que se me viene es la importancia social del miniderbi en Asturias. Adquirimos esa responsabilidad. Para muchos es la última opción de acercarnos al Vetusta. Si salen de Mareo con 12 puntos de ventaja no será fácil. Hasta el rabo todo es toro; le daremos la importancia que tiene el partido. Tanto en lo social como a la hora de dar un golpe en la mesa. No vamos a quitar importancia al partido. La tiene.

-¿Ganar os mantendría en la pelea por la primera plaza?

-No me gusta hablar de suposiciones o de lo que podría ser. Pero estaremos más cerca de ser primeros indudablemente. E incluso si el Caudal ganase se pondría a 6 o 7 puntos. Podríamos entre todos hacer una mini Liga. ¿Sería muy difícil? Sí. Pero tampoco imposible. Nos acercaría y crearía una ilusión interna. Aunque seguimos con la ilusión de venir a entrenar a Mareo, representar al Sporting y jugar el fin de semana con responsabilidad.

-¿Teme que el equipo baje los brazos si se escapa la primera posición?

-Es un Everest o un Tourmalet el que tendríamos que subir para quitar la desventaja al Vetusta. Pero pase lo que pase, este equipo nunca bajará los brazos. Aparte de la clasificación, estamos desarrollando jugadores para que el primer equipo pueda tirar de ellos. Esa responsabilidad es todavía mayor que la clasificación. Por responsabilidad y respeto al escudo y a nuestro trabajo, no podemos bajar nunca los brazos.

¿No ascender directos a Segunda RFEF sería un fracaso?

-No y lo justifico: si terminamos con la media de puntos que estamos promediando ahora que son 2.2 puntos por partido… no se puede considerar un fracaso. Para nada, si es que terminamos así. Nuestros números son buenos. 44 puntos en 21 jornadas son buenos puntos. Solamente que los del Vetusta son de sobresaliente. Si mantenemos este nivel de puntuación no es un fracaso. ¿Una pequeña decepción? Pues seguramente sí, porque el eterno rival te ha superado. Pero no sería un fracaso. Irnos a los 2.2 puntos por partido es una media buena. Nos quedarían además muchas cosas para pelear, trabajar y por las que luchar.

-Es un debate repetido… ¿Pero ascender a Segunda RFEF no debe ser un objetivo prioritario para un primer filial del Sporting?

-Es la eterna pregunta. Socialmente siempre es el eterno objetivo. Si no ascendemos sería el cuarto año sin lograrlo. Sí sería un pequeño fracaso, por qué no reconocerlo. Pero para mí no es la clave. Para mí no es la clave. El fracaso sería no generar jugadores para el primer equipo.

-¿Y están generando jugadores?

-A ver… A día de hoy hay cuatro jugadores del Sporting Atlético que están en el día a día del primer equipo: Elmo o Pablo, uno de los porteros, Pierre (Mbemba), Kembo y Oyón. Intuyo que el año que viene alguno más tendrá ficha del primer equipo. Mbemba, Kembo y Oyón pueden tener ficha del primer equipo el año que viene. Están cerca. Y hay otros jugadores que también: Pablo Diaz, Loki, Lucho, Acerete, Iker… No me quiero dejar a ninguno. Todos tienen opciones de estar en dinámica del primer equipo el año que viene. No me quiero olvidar de nadie. Pero mira, así me mojo.

-¿A usted le gustaría seguir el año que viene, aunque no consigan el ascenso?

-Lo que tengo claro es que la clave para continuar no será el ascenso. Sí esa fuese la clave hace dos años no habría firmado por el Sporting Atlético en Tercera RFEF. La clave no es el ascenso. Lo tengo clarísimo.

-¿A día de hoy estaría abierto a seguir?

-Sí. Lo tengo clarísimo.

¿Qué se ha encontrado en Mareo?

-En Mareo me he encontrado unas instalaciones preciosas, unos paisanos al lado que no tienen precio. Cuando digo paisanos al lado digo en el cuerpo técnico del Sporting Atlético, en el C, en la dirección… Me han hecho sentirme un poco gijonés o xixonés, un poco asturiano y parte de Mareo. Me han dejado trabajar. Me han respetado. Y me han escuchado algunos consejos. En Mareo hay gente magnífica. No voy a nombrar a todos… Bueno quizá voy a nombrar a un ejemplo especial que nos ha dejado: Nacho Cases. Nos ha dejado, pero la relación que he tenido ha sido casi familiar. Me ha hecho sentir como si fuera su familia. (Se emociona). Ha sido un golpe duro. Pero cuando un camino decide elegir otro camino, me alegro por él. Se lo dije: estás decidiendo entre Guatebien o Guatemejor. Es un placer haber conocido a Nacho Cases. Fue un placer compartir con él vestuario. Y fue un placer compartir con él tardes-noches de alegría. Y de llorar, incluso….

-Imagino que cuando dice de llorar se refiere a la despedida…

-Me entero un jueves de tarde. Teníamos doble sesión. No lo voy a negar: para mí fue un golpe. Porque me dejó un compañero, un amigo y casi casi un miembro de mi familia. Él lo comunica a la plantilla el día del San Martín. Fue un momento emocionante y duro para todos. A los dos días, el martes, se le hizo una despedida. Ahí sí que ya me descargué. Me emocioné. Le dije que para siempre iba a tener un amigo o primo-hermano en el País Vasco.

-¿Cómo es su relación con Óscar Garro?

-Es una relación diaria, cercana y transparente. Diaria, cercana y transparente. Lo que pienso siempre se lo he dicho e incluso a las esferas más altas. No puedo pedir más. Es una muy buena relación.