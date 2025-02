Una mañana de vermú y de buen fútbol en un derbi asturiano

Los sportinguistas y oviedistas madrugaron ayer para una cita importante, unos para defender Mareo y los otros para seguir con la racha y tomar la casa rival. Un derbi entre los equipos filiales de los grandes de Asturias

Desde las 10 de la mañana, los más madrugadores ya estaban desayunando en la cafetería de la ciudad deportiva con ganas de una victoria rojiblanca. María Álvarez, trabajadora en la cafetería de Mareo, contaba que desde que abrieron "fue un no parar". El derbi entre el Sporting Atlético y el Vetusta estuvo marcado por un gran ambiente que recordaba a las previas en El Molinón. Minutos antes del inicio, no quedaba ni un asiento libre en la grada del campo 1 de Mareo, con numerosos aficionados rodeando el terreno de juego.

Entre los presentes se encontraba Martín Peláez, presidente del Real Oviedo, que, al igual que hizo el día anterior con el derbi de su equipo femenino frente al Avilés, acudió a animar al filial. "Hay que salir con todo, pese a tener un gran rival enfrente", afirmó.

La grada local estaba expectante y se oían comentarios como: "Espero que no sea un partido de cero a cero". No hubo tiempo para el aburrimiento, porque nada más comenzar el partido, los rojiblancos abrieron el marcador, despertando a los que todavía estaban algo dormidos. Álvaro García, de 10 años, uno de los aficionados más jóvenes, no dejó de animar a su equipo con pasión. Todavía no es abonado, pero entre gritos de "¡Puxa Sporting!", asegura que lo será, mirando a su padre Javier con una sonrisa. Otro Álvaro, pero esta vez oviedista, Llera, también acudió al campo rival para "ver al Oviedo ganar", afirmaba sin dudar.

Los oviedistas, silenciosos en los primeros minutos, cobraron ánimos cuando los azules empataron a los 20 minutos. Sin embargo, la afición local no tardó en contrarrestar los gritos visitantes con otro gol. La intensidad en la grada no bajaba y, segundos después del 2-1, el Vetusta volvió a marcar, igualando nuevamente el marcador.

Esta tensión se mantuvo en todo momento, porque la segunda mitad comenzó con un 3-2 en el marcador y, aunque el cielo amenazaba con lluvia, las aficiones se mantuvieron firmes en su propósito del día: animar a su equipo.

Los oviedistas empataron, dejando el marcador en 3-3 y a las aficiones con ganas de más. Para la peña "Los Guajes", con su mítica pancarta, fue "un partido de los que presta ver", aseguraba Juanma Castañón, presidente de la peña.

Al final, el empate dejó a ambas aficiones con una mezcla de sensaciones. Por un lado, la sensación de haber vivido un partido vibrante; por otro, la de que cualquiera de los dos equipos pudo haberse llevado la victoria. Sin embargo, el resultado dejó una consecuencia importante: el Vetusta salió de Mareo perdiendo su racha de 13 victorias consecutivas, un golpe anímico para los azules, que venían en una dinámica positiva y vieron frenada su imparable trayectoria a manos del Sporting Atlético.

Ni los unos ni los otros cumplieron del todo los objetivos, pero fue una buena mañana de vermú en Mareo y, sobre todo, de fútbol.