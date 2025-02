Análisis: El Sporting no coge altura

La resaca del empate contra el Levante en el Ciudad de Valencia, en una exhibición de recursos del meta Rubén Yáñez, ha dejado un poso más amargo que dulce, conforme han ido pasando las horas. La visión cortoplacista puede incitar a pensar que sacar un empate de un terreno pantanoso como ha sido siempre el estadio granota para el Sporting es un motivo para la satisfacción. Pero el contexto y los resultados de otros rivales obligan a pensar mas allá. "El problema viene de no sumar de tres con otros rivales", razonó el entrenador vigués, en un ejercicio de sinceridad, una vez terminado el encuentro en Valencia. La distancia con el play-off continúa siendo amplia. ¿Es viable la remontada? Estadísticamente, sí. Quedan aún 45 puntos en juego, por lo que soñar con remontar, que es gratis, sigue siendo una posibilidad, de acuerdo a los números. Pero la visión de la situación ofrece más dudas que motivos para la esperanza.

Dinámica insuficiente.

Las matemáticas permiten que el sueño de la promoción siga siendo posible, pero los números –y la tendencia– invitan a pensar lo contrario: el equipo sigue perdiendo gas, aunque no salga derrotado. El juego tampoco ayuda a pensar en una escalada. Albés defendió en la sala de prensa en el Ciudad de Valencia la capacidad competitiva de sus jugadores. Esto en cierta manera es cierto: de los últimos 6 encuentros el Sporting solo ha perdido 1 (en Los Cármenes ante el Granada. De hecho lleva 3 encuentros consecutivos invicto e imbatido. Pero la dinámica no es suficiente para recortar diferencias con los de arriba, que están haciendo más puntos y ganando más encuentros. Los asturianos son el proyecto con menos victorias de los diez primeros clasificados en esta segunda vuelta (1 triunfo en 6 partidos disputados ). La cosecha es escasa: son 7 puntos en 6 partidos. El promedio es de 1.16 puntos por partido.

PROBLEMAS CON EL GOL .

El entrenador gallego defendió la mejoría defensiva y lo cierto es que tiene razón: los asturianos han encadenado 3 encuentros sin recibir gol por primera vez en toda la competición. Pero en Valencia esa mejoría estuvo sustentada en el meta, Rubén Yáñez. El Levante disparó 5 veces sobre la portería del Sporting. Y el guardameta sacó hasta 3 intervenciones de mucho mérito, algunas aspiran a colarse entre las mejores intervenciones del campeonato regular. Sucede ahora que la mejoría defensiva llega acompañada del peor momento en ataque. ¿Casualidad?. El proyecto encalla de golpe a la hora de ver portería, pese a la facilidad para hacer gol de los primeros meses. Los gijoneses llevan 34 goles a favor en 27 partidos (1.27 tantos por encuentro). Los que menos marcan de los 13 primeros clasificados. Pero es que en los últimos 6 encuentros apenas ha sumado 5 goles. En los 2 últimos partidos no ha visto portería. En el Ciudad de Valencia el problema no llegó por falta de efectividad, si no que el asunto estuvo en que el equipo no llegó: 2 disparos a portería. Conclusión: para arroparse, el Sporting perdió colmillo.

problemas a domicilio

. El Sporting es el decimoquinto mejor visitante de la categoría. Suma 13 puntos en 13 partidos (promedia 1 por encuentro). Unos datos muy pobres: solo ha ganado 2 partidos, ha empatado 7 y ha perdido 4. En El Molinón suma 24 puntos. Los sextos que más puntos sacan de la Liga. Pero solo con su feudo no basta.

El factor otero.

El Sporting no ha sido capaz de ganar un solo encuentro sin Juan Otero, algo muy llamativo. La dependencia del veloz atacante cafetero es evidente: el equipo rojiblanco lleva 3 empates y 2 derrotas en los encuentros que ha causado baja el colombiano, que además es el pichichi (6 goles). Esta situación llega en un momento donde Dubasin no está siendo tan diferencial en área. Lleva sin marcar desde la jornada 17. El club confía en que Otero llegue a tiempo a La Romareda (1 de marzo).

