El mercado se abre a Campu, el delantero catalán del Sporting: el Málaga, atento

La situación contractual de Víctor Campuzano, uno de los futbolistas que terminan contrato este 30 de junio con el Sporting, propicia que varios clubes del mercado nacional y también del extranjero estudien su situación. El delantero, de 27 años, agrada a varios equipos porque se reúnen distintos condicionantes que le hacen despertar intereses en el mercado. El primero, y fundamental, es que se trata de un futbolista libre para negociar desde el pasado 1 de enero. También influye el hecho de que el jugador ha dado un paso importante en el aspecto físico, uno de los puntos que han mermado su rendimiento en su etapa en Gijón.

Esta temporada, de hecho, ha estado a disposición en 25 de los 27 encuentros de competición. Prácticamente no se ha perdido partidos. Y, por su puesto, su tacto: a pesar de que no es ni mucho menos intocable para Rubén Albés, el entrenador, Campu ha anotado cinco goles en 784 minutos de competición. Lleva los mismos que Dubasin y únicamente está por detrás de Juan Otero, que suma seis.

Hay varios clubes que tienen monotorizada su situación, sin que, al menos de momento, se haya cristalizado ese interés con una propuesta formal. En el mercado nacional sus condiciones gustan al Málaga, que lo tiene señalado en rojo y bien colocado dentro su radar para el próximo proyecto deportivo, donde con casi total seguridad firmarán delanteros. El atacante catalán siempre ha sido del agrado de Lorenzo Juarros, director deportivo del club boquerón, que hace dos veranos –en 2023– ya sondeó su incorporación y abrió conversaciones con el Sporting por una posible cesión. Pero aquella operación no se culminó por diferencias económicas insalvables. El Málaga acababa de bajar a Primera RFEF y no podía soportar el porcentaje del salario que le pedía asumir el club asturiano. Si el club de la Costa del Sol garantiza su continuidad en la categoría de plata –ahora mismo es decimocuarto clasificado, a 7 puntos de la zona de descenso, por lo que tienen muchas opciones de seguir un año más en Segunda División–, valoran presentar una propuesta formal al jugador. También hay varios clubes extranjeros pendientes de su situación. El Sporting, como sucede con otros jugadores que están en su mismo caso y también finalizan contrato este mes de junio, como el capitán, José Ángel "Cote", no se ha movido para conocer la voluntad del futbolista, que siempre ha dicho que está muy a gusto en Gijón y en el Sporting, ganándose el cariño de El Molinón. Campuzano llegó a la entidad asturiana en 2021 como una petición expresa de David Gallego, por entonces entrenador rojiblanco. En Mareo mantienen su situación en estudio sin tomar posición o, al menos, verbalizarla. Pero entre bambalinas se desprende que, por varios aspectos, no parece una operación que les genere un especial interés, al menos en este punto de la temporada. Pero el fútbol es cambiante y todo puede pasar. Las situaciones cambian. Aunque el Sporting, ya con la anterior gerencia y también ahora con la actual propiedad, siempre ha colgado el cartel de transferible a Campuzano, al que se le ha buscado acomodo de forma activa.

Alegaban los gestores deportivos que el contrato del jugador era importante de acuerdo a su rendimiento y "status" en el proyecto. Fue el que le ofrecieron. El futbolista, que en sus primeras campañas soportó problemas musculares que dificultaron su continuidad, ha peleado siempre contra esa etiqueta.

