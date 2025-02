La Liga, ante los episodios de violencia en el fútbol base asturiano: "Hay padres cuyas conductas contribuyen inconscientemente a ello"

Lidera uno de los proyectos más ambiciosos de la LaLiga fuera de los terrenos de juego. Olga de la Fuente (Madrid, 1961) es el rostro de iniciativas de éxito en el ámbito de la inclusión como LaLiga Genuine, y también una de las personas encargadas de atajar la violencia en el fútbol desde un plan educativo y didáctico. Ha sido, este último, el motivo de su visita ayer a El Molinón, donde charló con medio centenar de jugadores alevines e infantiles del Sporting.

¿Son los niños la mejor garantía para resolver la violencia en el fútbol en el futuro?

Es muy importante trabajar en valores como la deportividad, el trabajo en equipo, el juego limpio o el compañerismo desde muy pequeños. Esa educación es la manera de sensibilizar, de concienciar de que no puede haber conductas antideportivas, de que la violencia es un problema en el fútbol. Que cuando a esos niños los lleve su padre a jugar un partido y luego les exija, les grite o lo haga con sus compañeros, el pequeño tenga tan interiorizados esos valores que diga: "Papá, por favor, estamos jugando. Hemos venido a disfrutar". Eso es lo que deberíamos conseguir.

Habla de los padres. ¿Qué papel juegan en todo esto?

En este tipo de campañas educativas didácticas tenemos que ir todos de la mano, y la familia es un pilar fundamental. Lo que los niños ven en casa es lo que luego suelen extrapolar a otros ámbitos y, sobre todo, al deporte. Los padres tienen que estar concienciados. En muchos de nuestros proyectos hay charlas formativas para los padres porque a veces, ya por conductas adquiridas, casi no son ni conscientes de que están contribuyendo a esa violencia en el fútbol. Por eso es muy importante trabajar con ellos, ir de la mano junto a los clubes y los centros educativos.

¿Han aumentado los episodios de violencia en el fútbol base o es que la sociedad empieza a ser más consciente de ellos?

Creo que no es una problemática de ahora, viene aconteciendo desde hace muchísimos años, pero la sociedad, afortunadamente, ha ido evolucionando y ahora somos mucho más conscientes y identificamos todo ese tipo de conductas violentas. Este proyecto lo iniciamos en el año 2015, cuando la Liga de Fútbol Profesional creó el Departamento de Seguridad e Integridad, precisamente para tratar de erradicar la violencia en el fútbol. Hemos ido tocando diferentes problemáticas que hay en la sociedad, como puede ser el odio, el racismo, o el bullying.

¿Hay bullying en el fútbol?

Iniciamos una campaña hace unos meses, "Laliga vs bullying" en la que se habla de que un equipo no deja a nadie solo. Paralelamente, en la fundación incorporamos un módulo contra el bullying y contra el acoso escolar, no solo en el colegio, sino también en otros espacios, como pueden ser los deportivos, para concienciar, sensibilizar a los niños y niñas a que identifiquen esas situaciones. En muchos casos a lo mejor son sujetos pasivos, están participando, pero sin saberlo. Consideramos que es muy importante que ellos estén concienciados y que tengan toda esa información para ofrecerles los recursos y las herramientas para que puedan actuar en consonancia. Así podemos ir erradicando este tipo de conductas tan terribles para nuestros hijos.

¿Por qué el fútbol registra tantos episodios de violencia en niños en comparación con otros deportes?

La potencia del fútbol es increíble. Es un altavoz increíble, puede ser una herramienta maravillosa para desarrollar proyectos de inclusión social que, de hecho, nosotros lo utilizamos para ello, pero igual que tiene ese lado tan positivo, cuenta también con un componente altamente pasional que, en algunos casos, tenemos que reeducar. Todos tenemos que saber cómo tenemos que vivir ese fútbol para que sea civilizado, respetuoso, deportivo y sobre todo tolerante con los demás. Creo que todos lo disfrutaríamos mucho más así.

¿Qué pautas o consejos le daría a los clubes, a los padres y a los propios niños?

El paraguas sobre lo que todo versa es el respeto a los demás y la tolerancia. Eso es algo absolutamente fundamental. Si no hay respeto, no hay ninguno de estos valores que trabajamos y para ello se tienen que concienciar, tanto niños, como padres, como clubes, en que siempre tienen que respetar al que tienen enfrente. Todos tienen un sentido de pertenencia muy arraigado, y eso es maravilloso, pero hay que canalizarlo positivamente y siempre desde el respeto al rival. En "Futura afición" nos centrarnos en los más pequeños no solo como jugadores, también la importancia de que cuando van a las gradas sean respetuosos. Tenemos que darle más importancia al respeto dentro del concepto fútbol.

