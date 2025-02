Maras y su peculiar filosofía respecto a la relación con Albés: "Show must go on"

Asentado en el once titular por primera vez esta temporada, Nikola Maras apunta a ser un fijo en el Sporting para recibir este sábado al Almería (21.00 horas). El central recuerda su etapa en el cuadro indálico, donde coincidió con el actual entrenador, el exrojiblanco Rubi, y también habla de su relación con Rubén Albés.

Situación personal. "En el inicio no estuve por llegar el último día de mercado. Dificulta. Sobre todo para un defensa. Me costó. Poco a poco me he ganado un sitio. Estoy intentando hacerlo bien cada partido y ganar la confianza de compañeros y entrenador. Tras dos o tres semanas de problemas con el tobillo. Estoy dando una buena versión. Quiero que siga. Estoy en buen momento".

Almería. "Es un club que es el más importante en mi carrera en España. Hasta ahora. Lo dicen los números. Es donde jugué más partidos y donde estuve más tiempo. Pasó una mala temporada el año pasado, pero es un club que merece estar en Primera. Ya lo consiguieron en los últimos años".

Rubi. "Después de un año que se ha ido, ha vuelto. Vamos a intentar aprovechar nuestras armas. Conozco su propuesta. Es muy buen equipo. Estoy muy agradecido a la gente de ahí. Sobre todo a Joao y Mohamed, porque me descubrieron y me dieron la oportunidad de estar de España".

Relación con Albés. "Hablamos de fútbol, de día a día. No hemos tenido nunca una conversación sobre la situación. No me gusta. Me gusta ganármelo en el campo. Tenemos una relación muy buena. Hay momentos y para un entrenador es difícil manejar la plantilla. Tiene que encontrar el mejor momento de cada jugador. Si alguna vez me he enfadado, todos nos enfadamos. Pero al día siguiente… Show must go on (el espectáculo sigue)".

Perfil diferente al gusto de Albés. "Puede ser. El fútbol es así. El entrenador siempre ha sido justo. Me dio la oportunidad al principio y desde que entré he jugado muchos partidos. Estoy demostrando en los partidos y quiero seguir. No estoy satisfecho. Siempre quiero más. Quiero dar la mejor versión siempre y ayudar al equipo a conseguir las cosas".

Ataque del rival. "Los datos dicen que tienen mucho gol. Tienen mucha calidad. Vamos a necesitar estar al cien por cien atentos. Todo el mundo tiene que dar el máximo para intentar frenarlos. Si no en todos, en casi todos han marcado. Eso dice mucho. Tienen delantera de Primera División. Primero, hay que cerrar nuestra portería".

Sin Olaetxea. "Lander es muy importante para nosotros. Nos da equilibrio. No está. Hay que buscar soluciones. Hay otros esperando la oportunidad. Ojalá lo aprovechen porque hay chicos que trabajan duro. Estoy seguro de que el cambio de Lander nos dará lo que se pide".

Luis Suárez. "He jugado varias veces contra él. Es peligroso. Si le das espacio… Intentaremos frenarlo entre todos. No hay otra. Tampoco hay quitarle mérito a otros jugadores que son bastante diferenciales".

Distancia con play-off. "Tenemos un margen de puntos que se nos han escapado en diciembre, sobre todo. Me gusta pensar en el día a día. Si lo merecemos… Si algo he aprendido en Segunda es que la clasificación hay que mirarla en las últimas jornadas. Hasta ahí, tienes que mirarte a ti. Tenemos equipo para llegar a jugarnos algo en las últimas nueve o diez jornadas. Eso hay que demostrarlo en el campo, no es importante hablar. Si lo merecemos estaremos ahí".

Futuro. "Estoy muy a gusto (en el Sporting). Estoy en una ciudad confortable, donde me siento adaptado con los compañeros y el club. Es un club que me ha sorprendido en todos los niveles. Un jugador no es tan consciente cuando va y cuando llegas, te puedes sorprender. Aquí, a todos los niveles, afición, instalaciones, club, estadio… Estoy muy a gusto. Quiero centrarme en el partido a partido. Queda mucho para hablar. No se sabe qué puede pasar".