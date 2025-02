Albés ve en el Almería el "tren para engancharse" en un partido a cara o cruz: "Entendería la decepción"

A ocho puntos del play-off, posición que marca el Almería, rival que visita este sábado El Molinón (21.00 horas). El Sporting afronta en febrero una primera final para mantener vivo el deseo de alcanzar el play-off ante un cuadro indálico que encadena cinco jornadas sin ganar. Rubén Albés, entrenador rojiblancos, asume el reto como "un tren para engancharnos". También es consciente que todo lo que no sea ganar supondría "una decepción" en el propósito de volver a estar entre los seis primeros. Mucho más tras una racha de una sola victoria en diez partidos.

Césped. "Hemos estado en contacto con el presidente y la greenkeeper. Debería estar mejor que en el último partido que jugamos como local. No debería haber demasiadas modificaciones en lo que planteemos".

Almería. "Es un equipo magnífico, bien entrenado y buenos futbolistas. No está pasando su mejor momento. Es un tren para intentar engancharnos. Estamos haciendo cosas bien y sabemos que tenemos que dar un paso adelante. El rival te exige que hay que hacer un partido perfecto. Es de esos equipos que para ganarles hay que matarles un par de veces".

Rival que marca play-off. "Entendería la decepción si no somos capaces de ganar el partido. Somos conscientes del valor que le damos el tratar recortar puntos. Va en sacar nuestros propios partidos adelante. Si lo conseguimos nos daría más valor al ser ante un equipo de mucho nivel, pero yo jamás he tirado la toalla en ningún lugar. Si lo hacemos, nos sentiremos más fuertes, si no, será una decepción".

Fortalezas. "Tiene jugadores con mucho talento para desequilibrar desde lo individual y lo colectivo. Tiene alternativas para ser peligrosos. Tiene muchas piezas que generan problemas, tendremos que frenar desde lo colectivo. Después también ser capaces de intimidarles y tener personalidad suficiente para hacerles daño".

Olaetxea. "Es una baja importante. Llevamos conviviendo con bastantes bajas y eso nos obliga a buscar soluciones diferentes. Es un futbolista que no tiene recambio en la plantilla".

Sustituto. "Lo tengo muy claro y los futbolistas también. Hemos probado un par de alternativas, pero no lo voy a decir. Tenemos la posibilidad de mantener con tres centrales en el campo, también una línea de cuatro. Veremos cuál".

Róber Pier de Olaetxea. "Es el jugador que mejor se podía manejar a esa posición similar a la de Lander. Es una alternativa siempre y cuando lo hagamos con tres centrales".

Luis Suárez. "No es solo él. Arribas, Baptistao, Melamed… Él lleva muchos goles y eso atrae mucho, pero no sirve solo con parar a un jugador. Hay que encontrar, como equipo, poder limitar a muchos jugadores. No podemos estar defendiendo noventa minutos".

Continuidad en el banquillo. "La tranquilidad y el margen es lo que todos deseamos, pero no lo que podemos pedir. Entiendo que cuando soy entrenador del Sporting se me exige ganar mucho más que perder. Rubi es un magnífico entrenador. No sabemos lo que hubiera pasado si hubiera tenido esa continuidad (en el Sporting). Hay veces que se entiende que un cambio de entrenador puede cambiar un rumbo, pero en muchos casos no es así. Si uno está convencido de que se hace buen trabajo, las cosas a medio plazo suelen dar rendimiento".

Morir con sus ideas. "No quiero morir. Hemos cambiado determinadas cosas respecto al juego. Hemos conseguido tres puertas a cero, defendido también más cerca de nuestra portería… Nuestra manera de atacar no siempre es la misma, vamos buscando variantes pequeñas que nos puedan dar soluciones y siempre desde determinada identidad. Es lo que benificia a esta entidad".

Lesiones. "Probablemente hayamos hecho algo mal, el cuerpo técnico, el servicio médico, el propio futbolista… No creo en las casualidades, tampoco creo que haya sido dramático en el número de lesiones. Va más en el tema de recaídas. Es una competición de un desgaste altísimo. Estamos buscando soluciones y encontrado pequeños patrones".

Gaspar y Queipo. "Queipo intentaremos que vuelva cuanto antes. Tiene ganas y hará todo lo posible. El club ha gestionado muy bien la situación de pubalgia que tuvo Róber Pier. Soy optimista. Gaspar está disponible para sumar minutos y darnos variantes. Perdemos uno en la construcción como Lander, y ganamos uno de talento en la fase ofensivo".

Defensa. "El día del Levante nos salva el portero desde lo defensivo y el día del Eibar fue mucho menor porque te lo suma la última acción del partido, porque hasta ese momento no habían generado. El otro día nos vimos superados. Nos tenemos que alejar de eso. No se debería repertir porque lo normal es que el resultado hubiera sido otro".

Cumpleaños del entrenador. "(Ganar y portería a cero) sería el mejor regalo, sin duda. Cuando uno vive como entrenador la profesión con pasión, sería un súper regalo".

Caicedo. "Siempre cuento con todos los jugadores. Estamos satisfechos con su partido del otro día. Es una posibilidad que vuelva a repetir, igual que Campuzano".

Rendimiento. "No lo sé (grado de satisfacción). Lo único que sé es la voluntad y el trabajo que tengo para mis futbolistas. Eso tranquiliza mi conciencia. La evaluación de mi trabajo forma parte de la directiva, la afición y los periodistas".

Tres porteros en lista. "Uno de los porteros tiene una pequeña gastroenteritis y el otro un problema muscular. Somos optimistas y esperamos que puedan estar".

Curbelo. "Entre la próxima y la siguiente, podría estar. Ha completado parte de la última sesión".