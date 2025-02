El alegato de Albés para confiar en el play-off del Sporting: "Quiero creer que podemos estar arriba"

Convencido de poder alcanzar todavía el sexto puesto y dolido por dejar escapar la victoria. Rubén Albés da mérito a la imagen dada por el Sporting ante el Almería como mejor imagen de que el equipo está muy vivo.

Empate. "Nos da un punto más, solamente un punto. Tres nos hubiera facilitado las cosas. El partido lo pudo ganar cualquiera. Lo que me hace sentirme satisfecho es que el equipo se lo dejó todo".

Guille Rosas. "Tenía problemas intestinales, pero la decisión de jugar con Kevin era técnica. Completó un magnífico partido".

Racha. "Hay que seguir trabajando para acercarnos a las victorias. Lo hemos hecho en un calendario duro. Tenemos que tratar de no ver lo que ha pasado, sino centrarnos en el siguiente partido. No suma castigarnos, suma pensar en el partido ante el Zaragoza y convertir el nivel del equipo en una victoria".

Afición. "Claro que lo creo (acabar bien la temporada). Mis futbolistas empujan. Más que palabras, es lo que ha mostrado el equipo en el terreno de juego. Un equipo que no crea no nos representa como nos ha representado".

Planteamiento. "La sensación es que estuvieron bien. Ellos cabía la posibilidad de que jugaran con un lateral muy alto, y Baptistao de segundo delantero. Nico ha hecho un partido en lo defensivo magnífico".

Optimismo. "Ante los problemas no entiendo la tristeza. Ante los problemas, mejores soluciones. Que nos exijan, porque se puede hacer mejor. Igual no a nivel de voluntad, pero sí en cosas futbolísticas. Después llegaremos a donde llegaremos, pero con la conciencia tranquila".

Confianza. "Quiero creer que podemos estar arriba. La cagamos en diciembre y lo estamos arrastrando. Tenemos que hacer un súper mes para compensar lo de diciembre. Con tres puntos más tendríamos otra percepción general".

Justicia. "El fútbol no devuelve lo que te quita. En el corto plazo, no".

Sin ganar. "No te quedas con que van cuatro partidos sin perder, sino con una victoria de once. Hay exigencia y la gente responde. Si no hemos sacado mejor resultado es porque al entrenador no le da para más, para que los jugadores no les da para más, no por falta de voluntad".

El gol rival. "Ellos son conscientes del error (Nacho Martín y Yáñez). No lo hemos hablado. Hemos intentado no asumir riesgos en esa zona".

Caicedo. "Ha completado el mejor partido desde que está con nosotros. Ha hecho un gol y ha tenido otros dos remates en los que ha estado cerca. Estoy muy contento por él. Ha sido un ejemplo de trabajo, de profesional, de hacer más sesiones que nadie. Esta es la recompensa".

Penalti. "Es el jugador que estaba establecido como primer lanzador. Es el que más penaltis ha lanzado, además en situaciones de presión. En la vida no hay que tener miedo. Podía ser héroe o villano. Quiero jugadores que tengan personalidad para resolver en momentos críticos".

Gaspar. "Muy eléctrico, nos aportó frescura, línea de fondo, disparo. Satisfechos de incorporar una alternativa más y que recupere su mejor versión".

Más gol. "Me conformo con tenerlos sanos. Es la realidad con la que nos encontramos. Me conformo con tener a los míos y el rival, los suyos. Queipo y Otero nos pueden dar alternativas, manejas menos, pero es lo que tenemos y hay que buscar otras maneras".

Directiva. "Noto la misma confianza. No he sentido que haya cambiado nada".

Mensaje. "Nosotros vamos para adelante. El equipo va para adelante. No quiero mandar mensajes, quiero que se vea el partido. Lo fue en Oviedo, contra el Eibar, contra el Elche… Es lo que los futbolistas demuestran en el campo".