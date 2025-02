La contracrónica del Sporting-Almería: el día de la marmota con los goles y los errores, ¿cuántos minutos duró la sequía?, El Molinón pierde fuerza y una visita especial en el palco

El día de la marmota: el invierno se prolonga y se apaga la esperanza

Predijo la marmota Phill a principios de mes que el invierno se iba a alargar seis semanas más. Como en la película "Atrapado en el tiempo", el Sporting sigue con esa dinámica de entrar con energía, un buen planteamiento, gozar de numerosas ocasiones, no enchufar ninguna de ellas y que el rival aproveche lo poco que tenga para adelantarse. O que se lo regale el Sporting, como ya ha sucedido en más de una ocasión esta temporada. La última ante el Almería, con un pase envenenado atrás a Yáñez, que no despejó de primeras, acabó regalándole el balón al rival. Una semana después de ser héroe, el meta se convirtió en villano. Y lo hizo después de otra parada milagrosa sacando el balón sobre la línea. Aunque se resarció después con otras dos intervenciones claves, que demuestran el gran nivel de portero que es Yáñez, pese a esos errores que este año han costado puntos. Al final esas sombras en la portería no dejan también de ser un espejo de la irregularidad de un equipo que se planta en tierra de nadie, y que aunque las matemáticas siguen diciendo que nada está descartado, cada semana el Sporting se queda más lejos de cualquier atisbo de reacción o aferrarse a una esperanza de poder llegar. Es triste esa sensación de que empieza marzo, y parezca finalizada la temporada.

Caicedo, de penalti, acaba con cuatro horas de sequía goleadora; y Dubasin, de nuevo protagonista

Apostó Albés por repetir en el once inicial con Caicedo, por segundo partido consecutivo. Llevaba el Sporting dos partidos sin marcar. Había que remontarse al minuto 83, del choque ante el Burgos, para encontrar el último tanto rojiblanco. Y por fin volvieron a festejar un gol después. Llegó tras 246 minutos, o lo que es lo mismo cuatro horas, de juego sin perforar la meta rival. Caicedo cogió rápido el balón para lanzar la pena máxima. Engañó al portero y consiguió así su segundo tanto del curso. Por cierto, el penalti se lo hicieron a Dubasin. Goles, asistencia, fuerza expulsiones y penaltis. ¿Para cuando se planteará seriamente ejecutar la opción de su compra?

Kevin Vázquez y Nacho Martín, novedades en el once inicial

Kevin Vázquez y Nacho Martín fueron las dos variaciones en el once. El primero por decisión técnica, en lugar de Guille Rosas. Y el segundo, obligado por la sanción de Olaetxea, bastión del técnico gallego. Mismo dibujo y continuidad también a la idea de situar a Diego Sánchez en el lateral izquierdo. Y con un banquillo muy limitado en recursos, donde de los seis con ficha del primer equipo, solo tres eran jugadores de ataque: los otros tres eran laterales. Fiel a su dibujo, con un 4-3-3, en el tramo final Albés planteó jugar con dos puntas, dejando primero a Dubasin como acompañante de Caicedo, y ya al final a Campuzano fue el que entró por el hispano-belga. Volviendo a las novedades del partido, Nacho Martín cuajó un buen partido, ofreciéndose, corriendo y con presencia en el juego. Y Kevin Vázquez, discreto, acabó siendo sustituido con molestias, y llevándose algunos pitos de la grada. Es cierto que tiene pocos minutos, pero cuando aparece no acaba de carburar.

José Riestra sigue desde el palco una remontada a medias; y de nuevo el rival se queda con diez

José Riestra, máximo responsable de la dirección deportiva de Orlegi, se desplazó a Asturias y siguió el partido desde el palco. No pudo apreciar una remontada del Sporting, que se quedó cerca. Aunque pudo pasar de todo, porque el Almería tuvo en el tramo final, y eso que estaba con un futbolista menos, opciones de marcar. Como sucedió ante el Eibar, aunque en aquel caso fueron cerca de 40 minutos, los rojiblancos desaprovecharon la superioridad numérica. Ante el Almería fueron cerca de diez minutos, en los que no se llegó a notar ni crear un peligro mayor ante los andaluces.

Otra buena entrada, pero El Molinón pierde fuerza: ya van tres empates en cuatro partidos

En una de esas noches de fútbol y bocata para el descanso del partido, de esos partidos que cierran el día, El Molinón presentó una entrada más que aceptable. La mala dinámica del equipo invitaba más a quedarse en casa o aprovechar para otros planes el final del sábado. Pero aún asi se superó de nuevo la barrera de los 20.000 espectadores (20.046). Y debe ser algo que reseñar, que el mayor activo del Sporting siga estando ahí, semana tras semana, sin pereza ni excusas por acudir al estadio, algo que no pasa en todos los estadios. Pero ese apoyo incondicional también necesita alimentarse de una respuesta desde el campo para darles motivos para creer e ilusionarse. Porque en lo que va de 2025, cuatro partidos, el Sporting solo ganó y lleva tres empates. El Molinón pierde fuerza, pese al empuje de la grada.

Suscríbete para seguir leyendo