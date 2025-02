Riestra reaparece con un Sporting envuelto en incertidumbre: las claves para el futuro rojiblanco

Sigue muy de cerca el día a día del Sporting, pero ha elegido una de las fases importantes de la temporada para vivir in situ la realidad del equipo. José Riestra afronta en Gijón una de los momentos de mayor incertidumbre del conjunto rojiblanco. Una victoria en las últimas once jornadas le ha descolgado de la carrera por el play-off y enfriado las esperanzas de pelear por, al menos, repetir el final de la campaña anterior. El director de fútbol de Orlegi tiene sobre la mesa otros frentes importantes, como la encallada renovación de Nacho Méndez o el futuro del entrenador, que también termina contrato en junio.

Aunque la toma de decisiones y la operatividad del grupo no varía en cuanto a dónde se encuentre el director de fútbol de Orlegi, la presencia de José Riestra en el Sporting siempre es un indicativo de que la actividad en los despachos se intensifica. Tras el cierre del mercado invernal, el club ya trabaja en varias líneas de cara al proyecto de la próxima campaña bajo la supervisión de José Riestra. Hay muchos frentes abiertos. El más inmediato es el de intentar algún avance respecto a la renovación de Nacho Méndez. Al luanquín se le hizo llegar una propuesta por tres temporadas, con opción a ampliar una campaña más. Por el momento, sin acuerdo.

Nacho Méndez no es el único de un capítulo, el de la renovación de futbolistas cuyo contrato expira a final de temporada, con situaciones diversas y distintos matices. Lander Olaetxea, Róber Pier o Víctor Campuzano son tres ejemplos de ello. Mientras la gran temporada del centrocampista vasco le está haciendo merecedor de ampliar su estancia en Gijón, el defensa gallego cuenta con una vinculación con Orlegi (hasta 2027) que va más allá de la ligada al Sporting. En cuanto a Campuzano, parece que las dudas en torno a su papel han dejado la decisión sobre trasladarle una oferta para más adelante. En ese sentido, el club se movió rápido en tres frentes: atar a Guille Rosas, Pablo García y Nacho Méndez. Este último es que queda pendiente de resolver antes de junio. Otras de las grandes decisiones que deberá afrontar el Sporting en los próximos meses es su proyecto en torno a Rubén Albés. La mala racha de resultados en los últimos tres meses no parece haber llevado la situación a límites como el de valorar un relevo inmediato en el banquillo. El propio David Guerra, presidente ejecutivo, ha reiterado el mensaje de confianza al cuerpo técnico y al equipo en los últimos días. Tampoco la situación ha dado como para hablar de un futuro juntos. Al menos, de momento. Rubén Albés dejó alguna frase contundente tras el empate ante el Almería, donde el equipo volvió a dar una buena imagen, pero sin ser capaz de resolver el partido para sumar tres puntos vitales de cara a mantener vivo el objetivo del play-off: "Si no hemos sacado mejor resultado es porque al entrenador no le da para más, o que a los jugadores no les da para más, no por falta de voluntad".

José Riestra estuvo especialmente cerca del equipo durante el partido ante el Almería en El Molinón. Fue además, lo visto en el terreno de juego, un buen espejo de las fortalezas y debilidades de un equipo incapaz de reducir la distancia con el sexto que empezó a abrirse el pasado mes de diciembre. A l director de fútbol de Orlegi se le vio antes del encuentro sobre el césped, durante el tiempo de calentamiento de los futbolistas, acompañado de Gerardo García, director de gestión deportiva. Después vio el encuentro desde el palco presidencial, al lado de David Guerra. Riestra continuará en Gijón varios días, mientras el equipo prepara la visita a La Romareda. Allí espera el Zaragoza de Miguel Ángel Ramírez, que suma solo una victoria en siete partidos. Ambos equipos llegan exigidos.

Suscríbete para seguir leyendo