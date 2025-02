El vestuario del Sporting se agarra al "supermés" de Albés: "Siempre que hay posibilidades, hay tiempo"

"Va a ser muy difícil y tenemos que poner todos, tanto nosotros como la hinchada. Hay que seguir creyendo y seguir luchando". El vestuario del Sporting se niega a tirar la toalla. Después de que el empate ante el Almería se convirtiera en un nuevo intento fallido de recortar puntos con el play-off, los rojiblancos se agarran al "supermés" del que habló Rubén Albés nada más terminar el encuentro. "Siempre que haya posibilidades hay tiempo. Tarde o temprano se van a dar las cosas. Esto es fútbol y es muy cambiante", afirma Caicedo, goleador ante el el conjunto indálico.

En Segunda y en todos los lados (cuesta hacer gol). Lo más lindo es hacer un gol, pero es lo más difícil. Cada uno que uno hace trata de celebrarlo y saber que todo esfuerzo tiene su recompensa.

"El punto tenemos que hacerlo bueno en Zaragoza. El vestuario está jo… porque hemos merecido más. Hemos hecho el plan de partido que veníamos trabajando. Contentos, pero con el sabor amargo de que podíamos haber conseguido los tres puntos", resume César Gelabert sobre el ánimo del equipo. "Estábamos desarrollando un buen trabajo, estamos unidos a muerte y confiamos en el de al lado. Se ha demostrado. Merecíamos más ante el Almería. Hay que demostrarlo en el siguiente fin de semana", añade sobre la próxima jornada.

Los jugadores del Sporting insisten en que la dinámica interna está lejos de ser la de un equipo que ve ya imposible acabar entre los seis primeros. "Estamos trabajando bien, con confianza. Hemos tenido muchas ocasiones. Teníamos que hacerlo en la primera parte, no lo hicimos y lo acabamos pagando. Llegará el día que lo acabaremos metiendo e irá mejor. Estamos movitados con ir a Zaragoza", insiste Gelabert.

Algo más optimista, aunque consciente de que este ritmo de puntuación es insuficiente, es Caicedo. "Este punto sabe a victoria. Era un gran rival. A lo largo del partido fuimos muy dominantes. Hubo tiempos en los que ellos llegaron con mucho peligro. Ir sumando es importante. Nos está faltando un pelín de suerte. Estamos trabajando fuerte en el día a día. Cuando volvamos a sumar de tres volveremos a lo que éramos", afirma el ecuatoriano. Su gol dio impacto a un partido en el que se le vio a mejor nivel que en partidos anteriores. "Puede ser uno de mis partidos más completos. Después de la lesión me ha costado mucho adaptarme. Espero seguir sumando y si es con goles, mejor", señala. En cuanto a la decisión de tirar el penalti, asegura que "la confianza siempre ha estado. He sido un jugador que siempre ha marcado. En los últimos meses el gol me ha sido esquivo. El tema de los penaltis lo entreno siempre. Llegó la oportunidad y sabía que estaba preparado".