Dubasin se gana hasta a la familia de Quini: una sorpresa especial en El Molinón

Cinco goles y ocho asistencias han convertido a Jonathan Dubasin en una referencia del Sporting y del sportinguismo esta temporada. Y eso que, como confiesa Lola de Castro, "cuando llegó del Oviedo no imaginaba que me iba a gustar tanto". La cuarta de los cinco nietos de Quini, de 12 años, tiene al "Pingüino" como uno de sus debilidades. Tras lo vivido ante el Almería, mucho más. Contó con una sorpresa especial al final del partido. Duba se dirigió hacia la Tribunona para charlar con ella y llevarle un regalo. "Me dio su camiseta, ¡firmada! Me temblaban las piernas. Es el mejor", dice de su ídolo.

La sorpresa a Lola de Castro contó con la complicidad del Sporting. El club era sabedor de que a la niña le gustaba especialmente Dubasin y ejerció de contacto para que la niña se fuera de El Molinón con la mayor de las satisfacciones. El resultado, en forma de empate, no acompañó, pero el recuerdo del partido quedará grabado en la memoria de esta joven sportinguista para mucho tiempo. "Me puse la camiseta y dormí con ella abrazada a uno de mis peluches, un pingüino", detalla.

Lola de Castro, con la camiseta firmada por Dubasin. / LNE

Lo del peluche también tiene su historia. El caso es que llevaba en casa de la nieta de Quini desde hace tiempo pero, "la verdad, no le hacía mucho caso". El muñeco ganó importancia una vez que Dubasin firmó por el Sporting y Lola se enteró del apodo del delantero. "Ahora no se separa de él", confiesan Ángela y Óscar, los padres de la fan de "Duba", antes de añadir que "además de buen futbolista, es un chaval de diez". En cuanto a las razones que han llevado a Lola a elegirle como "el mejor del Sporting", es clara: "Es que además de meter goles, aparece en todos los lados. Sube, baja, remata... Es el mejor".

Lola se debate, como muchos sportinguistas, entre la ilusión por ver al equipo hacerlo bien ante el Almería, y la frustración de que no haya sido capaz de conseguir una victoria para acercar los puestos de play-off. "Vamos a ver, no es fácil, pero hay que mantener la esperanza en que podemos conseguirlo", razona sobre la confianza en la reacción del equipo de cara a las últimas catorce jornadas. En quien tiene más fe es en Dubasin, un futbolista que no solo enamora al sportinguismo, también ha sido capaz de conquistar a la familia del gran mito rojiblanco, Quini.

