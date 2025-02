Del debate de si da para play-off, al dilema de una abuela y "la comunión del nietu": la Mareona, al ataque en La Romareda

Ante la adversidad, soluciones. Las peñas Nacho Cases, El Chorby y Sentimiento Rojiblanco son ejemplo de ello. El anuncio del Zaragoza con la decisión de no enviar entradas a Gijón no les frenó, al contrario. Tampoco un empate ante el Almería que ha ampliado a nueve puntos la distancia con el play-off. Ellas, junto a alguna otra como Maverick, estarán el sábado en La Romareda animando al Sporting. Solo piden una cosa: "Que el equipo juegue como ante el Almería, pero que ganen".

"No hay piedad con Ramírez. Hay que ganar", resume Manu Amandi, presidente de la peña Nacho Cases, sobre lo también apretado de la situación del Zaragoza. La suya será una de las peñas más representadas en la capital maña. 38 de sus componentes saldrán este sábado, a las 8 de la mañana, desde la puerta 11 de El Molinón con destino a Zaragoza. "No tengo fe en el play-off ahora mismo, pero si enlazamos tres victorias seguidas…", continúa Amandi. "Hay opciones, pero muy remotas", le corrige uno de sus compañeros, Luis Llana. Su hermano, Manolo, parece el más positivo. "Hay opciones, pero como mucho para jugar la promoción, cotas más altas ya…", desliza. Ya estuvieron esta temporada en salidas como Santander y La Coruña. Quieren llegar a la última, Ferrol, con opciones de celebrar algo bonito.

"El tema aquí está en que Orlegi tiene que construir una plantilla compensada, no como la de esta temporada", dice Ringo Menéndez, presidente de la peña El Chorby. Una veintena de integrantes estará en Zaragoza porque "teníamos claro que iríamos a este viaje, sí o sí", aunque Ringo admite que, llegado a este punto, "esperanza de promoción, ninguna". "Es que hay que invertir en jugadores. Si no se invierte lo que consigues es más años en Segunda División", apunta José Manuel García, vicepresidente de El Chorby. A su lado, Tatiana Alonso, gijonesa de once años y con su bufanda enroscada al cuello, les lleva la contraria a ambos. "¡Claro que vamos a llegar a jugar la promoción! Si jugamos bien llegamos a cualquier lado", subraya.

"En nuestra peña hay opiniones para todo, pero yo soy de los que ya tiene entrada para ir a Ferrol y celebrar que entramos en play-off", resume Xuacu Rodríguez, presidente de la peña Sentimiento Rojiblanco. Él, como varios de los que le rodean, se ha pateado media España esta temporada junto al equipo. "Lo que no podemos es borrarnos a falta de catorce jornadas", dice Nacho Pérez mientras Geli Joglar cae en un detalle especialmente sensible. "Calla, que el partido en Ferrol coincide con la comunión del mi nietu, Héctor. A ver cómo hago", reflexiona en voz alta.

Hay risas, bromas como que "el guaje comulgue en Ferrol" y un dilema que la abuela no acaba de resolver. "Mira, Geli, el mi guaje, David, hizo la comunión el año que nos jugamos el ascenso en El Molinón con Preciado, en 2008. Fuimos a misa y después, ni comida ni nada, todos para El Molinón. No hubo mejor manera de celebrarlo", comenta Humberto Merediz. "Calla la boca, ¡ho! Héctor viene además con nosotros a animar a Zaragoza. A ver cómo lo arreglo", continúa Geli. De momento, la preocupación de esta abuela es la de todo el sportinguismo: "Que ganen en Zaragoza y luego ya veremos".

