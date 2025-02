Kevin Vázquez se sincera: "He tenido meses complicados; llevaba tiempo trabajando bien"

Kevin Vázquez, lateral derecho del Sporting de Gijón, fue el protagonista de este martes en Mareo. El defensa, titular ante el Almería, compareció ante los medios de comunicación en sala de prensa

Sus declaraciones.

Titularidad. «Todos los futbolistas necesitamos y queremos estar siempre en el verde. Todos vamos a ser importantes en el tramo final de temporada, estoy contento de haber sido titular»

Partido ante el Almería. «Teníamos claro el plan de partido, se demostró lo que somos desde principios de temporada, con minutos de arrollar desde el comienzo del encuentro. Los primeros minutos contra el Almería fueron espectaculares".

¿Qué está fallando? «Si supiera lo que falta para ganar los partidos, quizá no estaba aquí.... Nos faltó marcar el gol. Luego hemos sabido reaccionar cuando el rival se pone por delante»

Inactividad. «Después de no jugar en partidos completos me afectó, el músculo no está tan suelto y tuve fatiga. La cabeza también influye en eso por la tensión de venir de no estar jugando»

Posición. «Estuve jugando con mayor libertad por el lateral derecho como carrilero. Diego cerraba más atrás por la banda izquierda con 3 hombres»

Albés. «Está haciendo un gran trabajo con el equipo y ha mejorado mucho desde su etapa en Vigo. Ha evolucionado como entrenador. Albés está muy centrado y trabajando mucho para poder ganar este sábado»

Expectativas y rol en el Sporting. «La realidad es lo que cuenta, no mis expectativas. No estuve cómodo en la pretemporada. He tenido unos meses complicados. Llevaba tiempo trabajando bien, demostrando en los entrenamientos que estaba disponible para disputar el puesto a un Rosas que ha estado jugando muy bien. Es bueno que haya competencia sana, creo que le puedo aportar mucho a Rosas; y él a mí también»

Zaragoza. «Habrá un gran ambiente en Zaragoza, partido que sabe a otra liga. Ellos y nosotros vamos a salir a morder, habrá que salir con la cabeza fría en esos momentos»