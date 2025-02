El Atlas asoma como destino del zaguero del Sporting Róber Pier si sale a México

Atlas emerge como el futuro destino de Róber Pier, siempre y cuando la dirección deportiva de Orlegi Sports complete a partir del 30 junio el traslado del zaguero, de 30 años, con destino a México. El club de Guadalajara tiene ahora mismo más posibilidades que Santos Laguna, el otro equipo que maneja el grupo en suelo azteca, para acoger al futbolista durante los dos próximos años del contrato que aún ata al defensa central gallego con el conglomerado que lidera Alejandro Irarragorri.

La decisión definitiva acerca del futuro de Pier se tomará en los próximos meses, entre abril y mayo, momento en el que se evaluarán las necesidades de los tres clubes bajo el paraguas del Grupo Orlegi. Hoy por hoy, el Atlas es el proyecto que más posibilidades tiene para contar con el futbolista, que tendrá poder para decidir su futuro profesional. El contrato no compromete a las partes, simplemente ofrece posibilidades. La figura de Germán Brunati, presidente del equipo natural de Guadalajara, volverá a tener total influencia a la hora de persuadir al futbolista de dar el paso a jugar en la Liga MX, una competición que cada año suma más jugadores españoles o con experiencia en el fútbol nacional.

La letra pequeña del contrato que firmó el defensa en verano de 2023, desvelada por LA NUEVA ESPAÑA, recoge la opción a que siga su carrera dos años más en Mareo, hasta junio de 2027; pero también contempla la posibilidad de que siga compitiendo en suelo mexicano en alguno de los dos clubes que maneja Orlegi Sports. Desde el prisma económico, Pier mejoraría sustancialmente sus emolumentos si acepta salir a México. Esto no es algo nuevo: Fran Villalba o Djuka también ganan más dinero en México que en España. La Liga MX no se rige por las normas de La Liga. Allí no existe el control económico que limita los movimientos en España. Por lo tanto, los contratos suelen ser más importantes.

Brunati ya fue diferencial a la hora de convencer a Uros Djurdjevic de dejar el Sporting para competir en el Atlas. El ejecutivo argentino mantuvo varios encuentros telemáticos con el que fuera capitán del club gijonés para hacerle ver que sería importante en el proyecto rojinegro. Esa insistencia fue capital para hacer posible el traslado de Djurdjevic. Después de una adaptación difícil, Djuka ya se ha asentado en el Atlas. En el campeonato clausura lleva 3 goles en 9 partidos. El delantero balcánico está ahora mismo muy feliz en México y su familia integrada y adaptada al cambio de vida.

Pier, por su parte, se encuentra centrado en el Sporting y en tratar de dar el máximo nivel en lo que resta de temporada. Olvidadas las molestias en el pubis, Pier está siendo importante para Rubén Albés en el centro de la zaga. Aunque ya no tiene esa etiqueta de jugador incuestionable. El futbolista es duda para el encuentro que el Sporting disputa este sábado en La Romareda tras el fortísimo golpe que se llevó en la primera parte del encuentro en El Molinón ante el Almería y por el que tuvo que ser relevado al descanso. Ayer realizó trabajo individual. Los servicios médicos examinarán su estado en los próximos días y se decidirá de común acuerdo con el jugador y con los técnicos su incursión en la convocatoria. La expedición del club rojiblanco se trasladará a la localidad maña el viernes. Es, por lo tanto, una semana corta.

Por otro lado, los técnicos aguardan a la evolución de Eric Curbelo, que sigue dando pasos para regresar a la competición. El zaguero canario se ejercitó ayer de forma parcial con sus compañeros, avanzando en su regreso. Tiene bastantes opciones de estar a disposición del entrenador rojiblanco, Rubén Albés, para el partido del sábado ante el Zaragoza de Miguel Ángel Ramírez. Maras es baja por sanción. Por el momento, Albés tiene únicamente a su disposición en la zaga a Diego Sánchez, que en los dos últimos encuentros ha actuado como lateral izquierdo. Otro reto para un estadio exigente.

