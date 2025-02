Albés tras la plaga de bajas en el Sporting: "Hay que sobrevivir de la manera que sea"

Rubén Albés, entrenador del Sporting de Gijón, compareció este viernes en la sala de prensa de Mareo en la previa del encuentro que se disputa este sábado (18:30 horas) en La Romareda.

Lander Olaetxea

"El tiempo de baja lo desconocemos. Es un jugador importante, pero otro compañero saldrá y otra solución encontraremos".

¿Cuánto afecta la baja de Olaetxea en la estructura? "Nos cambia un poco todo, fundamentalmente porque no está Maras. Tenemos que buscar alternativas. No tengo la alineación cerrada para mañana. Tenemos dos alternativas y veremos por cuál nos decidimos: las dos opciones son competitivas".

Estrés en el Sporting

"Pelo tengo. Tengo canas pero pelo tengo (risas). Es una responsabilidad preciosa estar en un histórico que ambiciosa cosas grandes. Me gustan estos retos, soy consciente de la responsabilidad. Mañana vamos a un Coliseo. Somos dos históricos. Trato de disfrutar mi trabajo y lo disfruto de verdad. Yo disfruto de la profesión y disfruto de la responsabilidad de enfrentar a un histórico como el Sporting. Y no me escondo. Y no me quiero esconder".

Estado de Pier

"Llega al partido. Soy optimista. Estoy convencido que llegará".

Curbelo

"Está reincorporándose. Entendíamos que sus sensaciones no eran de la confianza absoluta para poder competir. La próxima semana esperamos que pueda estar con nosotros".

Zaragoza

"No creo en las estadísticas. Creo en el momento en el que llegan los equipos. Va a ser un partido exigente, es un estadio complicado. Es un rival impredecible en estructura, y más en intenciones. Será un equipo valiente, como suelen ser los de Ramírez. Y tendrá alternativas. Tenemos que salir en la línea que venimos haciéndolo fuera de casa. Tienen capacidad para atacar la profundidad. Y es un equipo variable".

Presión del Zaragoza

"Se prepara todo. Hablamos de escenarios donde el ruido se siente. Te sientes futbolista y entrenador. Y tienes una ciudad importante detrás".

Puntos para entrar en play-off

"Son posibles conseguir esos 64 puntos. Por supuesto que son posibles".

Guille Rosas

"Lo he visto mejor que en semanas anteriores. Ha hecho un tramo de Liga a un nivel alto. Kevin el otro día se lo había ganado. El quiere volver a competir".

Gaspar Campos

"Está muy bien de mentalidad, lo principal para él es estar disponible. Esperemos que esta semana nos pueda aportar minutos. Es un jugador de nivel. Gaspar y Nico son compatibles".

Es una final

"Nunca utilizo final, si fuese la final es que ya no hay más. Es un partido muy importante. Estamos en un momento clave de la temporada: queremos mirar más hacia arriba que hacia abajo. Es un partido para jugar con personalidad y dejarnos todo lo que tengamos"

Nivel de Dubasin

"Dubasin está muy bien y va a estar bien mañana. ¿Qué es más importante generar el gol o generar un penalti? Esto va de generar impacto. No hay duda de lo que nos aporta y lo que nos seguirá aportando".

Campuzano y Caicedo juntos

"Puede ser una posibilidad. Y podría no serlo"

Bajas

"Modo supervivencia. A sobrevivir de la manera que sea. Tenemos jugadores que quieren, juegan con emociones. Mañana necesitamos hombres con personalidad. Todos los jugadores que están en el Sporting tienen cualidades para representar al escudo. Saldremos a ganar a La Romareda. Saldremos con personalidad"

Plantilla corta

"Llegamos semanas con dificultades con alternativas pero lo hemos sacado adelante. No me paro a mirar lo que pudo ser y no fue. Ni los que podría estar y no están. Vamos con confianza, autoestima y seguros de que podremos hacer un buen partido. A mí no me vais a ver llorar ni lamentarme de lo que no hay. Tenemos argumentos suficientes para salir con una manera con mentalidad ganadora".

Conocimiento de Ramírez de la plantilla

"Ha habido cambios. No sé si es una ventaja que conozca la plantilla Ramírez".