Malas noticias con Olaetxea: tiene una fractura de la pared medial de la órbita y deberá estar al menos un mes de baja

Malas noticias para el Sporting de Gijón y para Rubén Albés, el entrenador: Lander Olaetxea tiene una “fractura de la pared medial de la órbita derecha” como resultado de la brutal colisión que el medio sufrió en un lance de la sesión de trabajo del pasado miércoles en Mareo. El futbolista deberá realizar pruebas más específicas con especialistas maxilofaciales.

Se trata de una lesión muy anómala dentro de jugadores de fútbol. Pero el tema no es menor: Olaetxea, que es un bastión para el entrenador, deberá parar varias semanas. Puede incluso que sea baja durante todo el mes de marzo. El periodo de baja no está aún definido. Dependerá de muchos factores. Los especialistas deberán estudiar cómo y cuándo regresa a la competición el polivalente futbolista, y si es conveniente que use protección cuando vuelva a jugar a fútbol con el objetivo de evitar contactos en la zona afectada. Un ejemplo reciente: Sylla, delantero del Valladolid, que podrá competir con una máscara. Aunque en caso del delantero vallisoletano no es idéntico: tiene la mandíbula rota. Olaetxea, mientras, tiene afectada la órbita derecha (cercana al ojo).