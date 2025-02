Ramírez habla sobre su vínculo con el Sporting: "Quiero muchísimo al club"

Miguel Ángel Ramírez se refirió este viernes a su vínculo emocional con el Sporting de Gijón, que fue su club hasta hace apenas unos meses, a las puertas del encuentro que se celebra mañana en el estadio de La Romareda: "El partido obviamente muy especial. Es un club que quiero muchísimo, generamos algo muy especial que creo que no había vivido con empleados desde el primero hasta el último, con toda la plantilla, los jugadores... Fue una relación deportiva y personal muy sana en la que logramos trasformar un club en el día a día. Entre todos fuimos capaces de cambiarlo con paciencia y mucho trabajo y llevamos al equipo de estar cerca de descender a cerca de ascender a Primera", aseveró, dejando claro que la baja de Olaetxea en el rival no le altera el plan para contrarrestar al enemigo: "Sus comportamientos con o sin él son distintos, así que sin él esperamos un comportamiento que ya lo han hecho porque no lo han tenido en algunos partidos. Contra el Almería fueron competitivos y seguramente el míster dé continuidad a ese plan".

No se juega el puesto Miguel Ángel Ramírez ante el Sporting este sábado porque el Real Zaragoza hizo una apuesta fuerte en él, de un año y medio, y no entra en los planes su salida por mucho que los resultados siempre marquen la trayectoria de un técnico y a eso el canario tampoco escapa. Con todo, a Ramírez se le preguntó si pensaba que una derrota podía significar su salida antes incluso de la final ante el Eldense de dentro de una semana y tiró de ironía: "Si pienso eso, que venga otro, que lo echen en junio, que contraten a otro, que lo despidan en octubre, después otro... Y así que se siga el dinamismo en los banquillos que viene muy bien para la estabilidad de los clubs y para el trabajo, como se lleva viendo en el Real Zaragoza los últimos años", comenzó diciendo, con un semblante muy serio tras quitarse la mascarilla que le ha acompañado estos días en los entrenamientos, señal de que pasa por un proceso vírico. En todo caso, no estaba nada cómodo respondiendo a esa cuestión."No lo digo porque esté yo, sé que van a echar, en una semana en un año o en cuatro, pero no sé si es lo mejor para la estabilidad de un proyecto. Cuando se quiere construir algo hay que dejar de ser cortoplacista y empezar a tener una visión de construcción de algo grande, que no es una cuestión de tres semanas o de tres meses. No habló por mí, hablo por el club, a mí tarde o temprano me van a echar. No sé cuándo y tampoco me importa, yo vivo cada día como si fuera el último y voy a trabajar con la misma intensidad, la misma alegría y las mismas ganas desde el primer día de la semana hasta el partido", insistió el entrenador, que no logra que el Zaragoza, con seis puntos de 21 posibles, en siete partidos en el banquillo, reaccione y que ahora ya pelea por no bajar, con la línea roja a cuatro puntos y marcada por el Eldense.