Ramírez, y el “método Sporting” para el Zaragoza: el análisis de datos, el software y la alimentación aplicado en Mareo, herramientas usadas en Zaragoza

"Esa pregunta me la hice antes de venir: ¿Estoy seguro de esto, de dónde me estoy metiendo? Pero lo que escuché por parte del club me sonaba de algo que yo había vivido y me hizo decidirme aun sabiendo de la dinámica del equipo durante años". El Sporting tiene mucho que ver en que Miguel Ángel Ramírez ocupe hoy el banquillo del Zaragoza. En Gijón demostró su capacidad para despertar a "un gigante dormido", así como de guiar al play-off a un equipo que llevaba cinco temporadas sin conseguirlo. En Mareo colaboró en modernizar las instalaciones y ayudó a desarrollar diversas parcelas relacionadas con el rendimiento de los futbolistas. Todo ello hizo al club maño apostar fuerte por su fichaje, dispuesto a "heredar" varios de los métodos aplicados en el conjunto rojiblanco, rival, este sábado, en La Romareda.

No estaba entre las preferencias de Miguel Ángel Ramírez volver a entrenar en España esta temporada. La llamada del Zaragoza le hizo cambiar de opinión. Club importante, historia importante, proyecto de crecimiento ambicioso, cantera con juveniles prometedores, el reto del Mundial 2030 en marcha… Varios ingredientes atractivos. También similitudes con lo vivido en el Sporting. Al conjunto rojiblanco lo ha tenido presente desde que el pasado mes de diciembre llegara a La Romareda.

En privado y en público, cuentan desde Zaragoza, haciendo referencias directas en sus intervenciones ante los medios. "Al Sporting lo estaban matando por las mismas preguntas y ruedas de prensa sobre el mercado", deslizó cuando, al inicio del pasado mercado invernal, los maños solo habían firmado a Arriaga. Gijón le ha marcado personal y profesionalmente. De Mareo se llevó experiencia y aprendizaje.

Con el Zaragoza dispuesto a invertir en modernizar sus infraestructuras, Miguel Ángel Ramírez ha colaborado llevando sobre la mesa varias de las cosas aplicadas en Mareo tras las reformas iniciadas por Orlegi. Además de para la futura ciudad deportiva del conjunto maño, también para el día a día del primer equipo. Entre sus metas siempre ha estado contar con las mayores alternativas posibles para ayudar a los futbolistas a alcanzar su máximo rendimiento de manera sostenida. En el Sporting lo agradecieron muchos de sus futbolistas. El caso de Nacho Méndez quizá sea el más representativo.

Las herramientas utilizadas por el Zaragoza para el análisis de datos, el software usado en las diferentes tareas de preparación del equipo y la alimentación, entre otras cosas, tienen mucho que ver con las que hicieron que el Sporting de Ramírez acabara disputando la pasada temporada el play-off de ascenso a Primera. Él ha sido parte importante en cómo se ha modificado esa estructura. A la hora de poner todo esto en práctica ha contado con dos de sus hombres en Gijón. Endika Gabiña, segundo entrenador, y Cristóbal Fuentes, preparador físico, le acompañan en su aventura en el conjunto aragonés. La otra figura que llegó junto a él al Sporting fue Luis Piedrahita, analista. En esta ocasión no pudo acompañarle al estar ya trabajando en el Leganés.

Miguel Ángel Ramírez también ha estado cerca del Sporting antes de su llegada al Zaragoza. Se despidió de Gijón con aquel "ha sido un regalo de la vida" para irse a Qatar, y lo primero que hizo tras acordar su salida del Al Wakrah fue irse a ver al conjunto rojiblanco a Burgos. Repitió visita, después, en El Molinón, pero el móvil empezó a echar humo e hizo las maletas con rumbo a Aragón. El primer equipo al que se enfrentó en Liga siendo entrenador del Sporting fue, curiosamente, el Zaragoza. Entonces, Queipo dejó los tres puntos en El Molinón. Dani, otro de los futbolistas que encontraron en el grancanario a uno de los entrenadores que mejor le entendió, se perderá el duelo de La Romareda, pero él y muchos otros del vestuario conocen bien el "método Sporting" que Ramírez quiere aplicar ahora en el cuadro blanquillo para sumar su primer triunfo en casa.

