Un experto cirujano maxilofacial explica la lesión de Olaetxea y responde a si deberá usar máscara: "Es más frecuente en agresiones y accidentes de tráfico"

A perro flaco... Lander Olaetxea, uno de los futbolistas importantes, sino el que más para Rubén Albés, el entrenador, estará en torno a un mes fuera de los terrenos de juego, debido a una "fractura de la pared medial de la órbita derecha". La fortísima colisión que sufrió el medio de Abadiano en un lance del entrenamiento del miércoles en Mareo y que en cuestión de horas le provocó un importante hinchazón a la altura del ojo, le obligará a guardar reposo durante unas cuantas semanas.

Su retorno al verde dependerá de la evolución. Pero ayer desde el Sporting eran muy prudentes con los tiempos y calculaban que el jugador no estará al 100% para competir hasta al menos dentro de un mes. ¿Esto qué provoca? Pues que el futbolista más usado por el staff técnico se quede sin competir en el tramo más importante del campeonato: no estará ante Zaragoza, Racing de Santander, Córdoba o Albacete. "Cuando no se requiere de una intervención quirúrgica, la baja suele estar entre dos a cuatro semanas de baja", explica Pablo Rosado, cirujano de maxilofacial y uno de los especialistas más respetados del sector.

El jueves el jugador del Sporting fue revisado por especialistas maxilofaciales para conocer el alcance del impacto, que le ocasionó mareos, nauseas y problemas de visibilidad en las primeras horas. Las pruebas confirmaron la importancia de la lesión: la fractura que le han localizado a Olaetxea se encuentra entre la órbita y la parte alta de las fosas nasales. Es, según apuntan especialistas y sostienen en el club gijonés, un tipo de dolencia bastante inusual para un futbolista profesional. "Es una lesión más frecuente en agresiones o accidentes de tráfico. Eran de hecho más frecuentes en los accidentes automovilísticos hasta la aparición del airbag", explica Rosado.

Al tratarse de una lesión causada por un impacto y al ser el fútbol un deporte de contacto, los servicios médicos del club deberán supervisar la vuelta a la práctica deportiva del futbolista. "Si está perfectamente consolidado, la lesión no debería dar grandes problemas. Pero dependiendo de la extensión puede ser necesaria utilizar alguna máscara. ¿Lo normal? Que no haga falta", apunta Rosado. Olaetxea, según este respetado cirujano, podría volver a pisar el verde del campo número 1 de Mareo en cuestión de "diez o a lo sumo quince". El objetivo en estos primeros días es "evitar llevarse golpes".

