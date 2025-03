Ramírez, en su reencuentro con el Sporting: "Ha sido especial"

"Ha sido muy especial. Viví momentos muy bonitos y al final del partido he estado hablando con ellos porque fue una etapa muy bonita. Estoy deseando hacer lo mismo con el Zaragoza y espero que se repita la misma historia estando cerca de la Primera División". Miguel Ángel Ramírez tuvo palabras de cariño ayer para el Sporting y también para la afición. "He recibido muchos mensajes esta semana", confesó el entrenador canario. Ramírez recordó con cariño su etapa en Mareo: "Transformamos al club; estoy seguro que el Sporting que se encontró Albés no tiene nada que ver con el equipo con el que me encontré".

Sobre la situación del Zaragoza, comentó que "no se nos ha olvidado ganar y tampoco se nos debe olvidar que aquí hay muy buenos jugadores para hacer las cosas mucho mejor. Se trata de volver a conectar para cambiar esta dinámica". "Queda mucho y tenemos margen de mejora, queremos recuperar a la gente lesionada para que se vuelva más difícil jugar y subir ese nivel de exigencia, volvió a afirmar el entrenador. "Hoy (por ayer) tenía la misma sensación de que estamos haciendo las cosas bien. He llegado a pensar que marcábamos más de un gol", reiteró el canario, que en todo momento fue muy respetuoso con el Sporting y cariñoso con la afición.