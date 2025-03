Rubén Albés: “Cuando no te derrotan es porque hay alma dentro"

Rubén Albés, técnico del Real Sporting de Gijón, reiteró que su equipo no se dará por vencido pese a la mala dinámica de resultados y la dificultad para engancharse a los puestos altos de la clasificación: "El Sporting si se caracteriza por algo en su historia es por su capacidad de competir y enfrentarse a muchas cosas, nosotros tenemos que ser reflejo de todo eso. Dependerá de nosotros el volver a engancharles. El vestuario afrontará el siguiente partido para tratar de ganarlo como sea, eso lo tengo claro. Cuando no te derrotan es porque hay alma dentro".

Sus declaraciones

Análisis. "Ha sido un partido bastante loco, muy abierto. Pudo acabar 3-3 o con victoria de cualquiera de los dos. Hemos sido valientes yendo a por el partido, concediendo y generando ocasiones. Nos vamos con la rabia de la última jugada que podía haber cambiado el signo del empate. Y nos cuestionamos también qué ha pasado en el gol anulado e incluso la jugada de la expulsión"

Zaragoza. "El Zaragoza ha salido fuerte tras el descanso, fueron mejores hasta que hicieron el gol. Luego se equilibró la balanza y estuvimos más cerca del segundo que ellos. Son escenarios complicados y duros, no es posible ser siempre mejor que tu rival y hay que saber pasar la tormenta. Lo pasamos con un gol en contra, pero hemos empujado para empatar y para haber podido ganar"

Confianza en el play-off. "Yo sigo creyendo. Queda mucho, lógicamente hay que sumar de 3 en 3 porque cada vez queda menos tiempo. Sumar es bueno en un campo como este, pero en la situación en la que estamos no nos soluciona mucho, aunque no nos mata. Tenemos que pensar en el próximo partido. Sólo hemos perdido un partido en esta segunda vuelta, pero hemos ganado muy poco y eso se refleja en la clasificación"

Jugadas polémicas. "No he podido ver repetidas las dos jugadas polémicas. La situación de Dubasin en el área en un córner es la de 2 jugadores que están disputando la pelota, como hay 250 situaciones así, y se anula al gol. En la de la roja, entiendo que Campuzano va hacia portería, el cuarto árbitro me dice que se va hacia fuera, pero es cierto que están tan lejos los rivales que es evidente que en el siguiente contacto con la pelota ya iría sólo en dirección al portero. Creo que la segunda es más de interpretación, pero la primera, con todo lo que pasa en los córners, si pitamos este tipo de faltas es imposible rematar. Las marcas son férreas por parte de todos los jugadores"

Kevin de central. "Kevin había jugado en otras ocasiones con defensa de 3 centrales. Como no sabíamos la estructura que iba a tener el Zaragoza, el jugar con Kevin ahí nos facilitaba hacer 3 centrales con Pier y Diego si lo necesitábamos. Al final terminó siendo un 4-4-2, que no nos beneficiaba tanto como si hubiera sido una línea de 5, perdiendo un poco de nivel con Kevin de central en lugar de jugar con Pablo García en línea de 4 atrás. Quisimos encontrar el equilibrio para poder optar por una solución u otra ante el desconocimiento de lo que iba a hacer el rival"

¿Pensó en cambiar el once? "No es posible cambiar la alineación una vez sale la del rival, por respeto. Creo que Kevin ha competido bien, se ha dejado todo, nos ha dado carácter y personalidad. No creo que haya hecho un mal partido ni mucho menos"

Mensaje a la afición. "Podría entender que la gente se vea tan lejos que sienta que no se puede. Estamos en una comunidad autónoma que es luchadora. El Sporting si se caracteriza por algo en su historia es por su capacidad de competir y enfrentarse a muchas cosas, nosotros tenemos que ser reflejo de todo eso. Dependerá de nosotros el volver a engancharles. El vestuario afrontará el siguiente partido para tratar de ganarlo como sea, eso lo tengo claro. Cuando no te derrotan es porque hay alma dentro"

Estado de la plantilla. "Podría pasar que la plantilla también se viera afectada anímicamente si hay un punto en el que ya te ves muy lejos. Son seres humanos y cualquiera pierde esa ilusión por conseguirlo. Pero vamos a tratar de que no pase porque vamos a tratar de ganar pronto. Tenemos que tratar de ganar el próximo partido ya contra el Racing. Esta serie de empates en los 5 partidos sin perder posiblemente se vean de una manera diferente si ganamos"

¿Cómo se encuentra? "Estoy como mi plantilla; fastidiado. Creo que se me ve con fuerza y energía, con la lástima de no haber ganado hoy, y con ganas del próximo partido, darle una victoria al Sporting y recuperar jugadores. Soy por el que menos hay que preocuparse, yo estoy para cualquier batalla"

¿Se arrepiente de venir al Sporting? "Hay cosas que están por encima de los resultados, como el estar en un club que te hace sentir grande como entrenador. Tiene una responsabilidad por lo que exije, pero también por lo que apoya, cómo está con el equipo, cuando saltas a El Molinón..."