Habla Diego Sánchez: su preferencia para jugar, renovación y optimismo con las opciones de play-off

"Tenemos que dar todos un poquito más. Sabemos la situación en la que estamos. Tenemos que ser más efectivos en ataque y en defensa. Pequeños detalles nos están costando puntos". Diego Sánchez, defensa del Sporting, subrayó que las opciones del equipo gijonés para colarse entre los seis primeros para acceder a las eliminatorias de play-off aún no están totalmente perdidas. "La posibilidad de reengancharnos pasa por ganar, el día a día, trabajar en los entrenos y hacernos fuertes en casa", recalcó el defensa de Avilés.

El canterano habló sobre sus preferencias para jugar como central o lateral, sobre su posible renovación y del encuentro del sábado ante el Racing de Santander.

Sus declaraciones.

Zaragoza. "En Zaragoza fuimos a ganar. Sabemos que tenemos que ganar si queremos reengancharnos. Y nos quedamos con la sensación que pudimos haber ganado. Tuvimos esa acción... En líneas generales estuvimos bien, pero tuvimos esos 10-15 minutos tras el descanso en los que nos costó...".

Lateral o central. "Estoy cómodo en el campo. En ambas posiciones -lateral o central- estoy cómodo. Si me preguntáis, ¿eres lateral o central? Pues yo empecé a jugar de lateral desde pequeño y en estos años he jugado más como central. Pero no me olvido de jugar de lateral. Estoy muy cómodo en ambas posiciones".

Línea de tres. "Es cierto que durante el paso de los minutos cambiamos de esquema. Contra el Almería fue lo que hicimos y fue cuando fuimos más superior al rival".

Posible renovación. "Estoy feliz y muy contento. Del año pasado a este hubo muchos cambios. Estoy tranquilo. Y enfocado en el día. ¿La renovación? Se la dejo a mis agentes y al club. Estoy contento y con confianza".

Distancia play-off. "La posibilidad de reengancharnos pasa por ganar, el día a día, trabajar en los entrenos y hacernos fuertes en casa. Y fuera de casa si queremos reengancharnos, tenemos que ganar partidos como el del otro día (en Zaragoza)".

Objetivos. "Tenemos que mirar siempre hacia arriba. Está siendo un año complicado en términos de resultados. Pero debemos mirar hacia arriba. Cuanto más mires abajo... peor te van a ir las cosas. Creo que hay que enfocarse en el día a día y ganar el sábado".

Mejoría en defensa. "Ya lo dije: si queremos ganar... tiene que ser con la portería a 0. En estos partidos estamos encajando poco".

Socios en la zaga. "Con todos los compañeros de la zaga me encuentro cómodo. Todos tienen en el nivel. Cada uno tiene sus características".

Racing de Santander. "Puede que estén mejor, pero sabemos qué es El Molinón y quién somos como locales. A ver si podemos sacar los tres puntos contra ellos".

Ambiente para el sábado. "Sabemos que los partidos contra el Racing tienen ese extra de motivación. Nuestra gente estará apoyando".