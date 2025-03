Cote y el día en el que "estuve cerca" de ir al Barcelona

Era el verano de 2011 y Cote era entonces conocido en el fútbol como José Ángel, un lateral izquierdo que iba a más en el Sporting y en las categorías inferiores de la selección española. Medalla de oro en los Juegos Mediterráneos dos años antes y reciente campeón de Europa sub-21, el gijonés había sido tentado por la Fiorentina meses antes y al Sporting se le acumulaban las ofertas. Entre ellas, la del Barcelona de Guardiola. "Estuve cerca", ha reconocido Cote, tras anunciar su retirada a final de la presente temporada. "Solamente que en la época que estábamos en el Sporting, el club necesitaba dinero, pero creo recordar que era algo de lo s pagos, que no le cuadraba al Sporting. Al final no se dio", ha explicado el rojiblanco. Terminó camino a Roma.

"A un club como el Barcelona, un grande, es difícil decirle que no", señaló Cote durante una entrevista concedida al programa radiofónico "El Larguero" de la Cadena Ser. El gijonés habló de aquel verano en el que el club, presidido entonces por Manuel Vega-Arango, rechazó una oferta de los culés que ascendía a 2 millones de euros, más variables. Acabó apostando más fuerte la Roma de Luis Enrique, depositando 4,5 millones por su traspaso.

Cote habló también en la radio sobre su retirada. "En esta decisión me sale un poco el sentimiento de aficionado. Si no estás al cien por cien, no sirves. Quiero ser honesto con la afición, con el club y conmigo mismo. Se habla mucho de la salud mental. Lo llevaba dentro semanas y por mi salud mental era bueno que lo dijese. Si sirve para que se motive la plantilla en esta recta final, ojalá sea así", comentó.

Entre las muestras de cariño recibidas, destacó la de Mendilibar. "Mendi me mandó un mensaje y le dije, me vas a hacer llorar. El mensaje era muy sentimental. Le contesté que gracias a él me hice mejor futbolista. Le quiero un montón. Me acribillaba en la banda. Lo hacía porque me apreciaba y porque sabía que podía dar más. El problema es cuando no te dicen nada. ‘Preocúpate cuando no te diga nada’, me decía", explicó.

"Barri" y la zurda que acaricia

José Ángel llegó al Sporting con ocho años tras ser descubierto por uno de los mejores y más prolíficos ojeadores de Mareo, José Fernández, "El Negro". En su progresión en la cantera del Sporting, él y su familia contó con el asesoramiento de José Manuel Rodríguez, Barri, quien ha acompañado la carrera de otros futbolistas como Álvaro Fidalgo o Gragera. "Cote no golpeaba el balón con la izquierda, la acariaba. La ponía donde quería y la sigue poniendo", explica. En cuanto al potencial del gijonés, es elocuente: "Que iba a ser un gran futbolista veíalo hasta un carpintero".