Olaetxea habla de la renovación y su futuro en el Sporting: "El tema de los objetivos..."

"Gracias, sobre todo a mis compañeros, y a los que me han votado. Muy orgulloso y agradecido". Lander Olaetxea recogió este jueves, en Mareo, el premio al jugador "Cinco estrellas" del mes de enero, galardón que entrega Mahou a través de los votos de los aficionados. El vasco habló de la lesión sufrida en el rostro que le ha apartado del equipo "al menos dos semanas". También de su recuperación y de su futuro, ya que termina contrato en junio.

Lesión. "Me encuentro bien. La situación es rara, porque mis sensaciones son buenas, pero las pruebas son las que mandan. Tengo una pequeña fractura y hay que ver cómo evoluciona. En unas semanas podré volver a los terrenos de juego. Con ganas. Me es raro estar parado. Con paciencia".

Plazo y golpe. "Me di el golpe y no esperaba tanto, pero la evolución en las primeras horas fue bastante mala. Hicimos un TAC y nos dio la información de la fractura, que empezaba a entrar en el ojo. Ese era el peligro. Se valoró el quirófano, y se decidió un tratamiento conservador. En dos semanas volveremos a evaluar si la fractura está cerrada. No hay más riesgo que ese, que con un esfuerzo o un golpe vuelva a entrar aire. Cuando esté cerrado, habrá luz verde para todo".

Preparación. "Estoy parado. No puedo hacer nada de esfuerzo. Es raro porque no puedo hacer absolutamente nada".

Máscara. "En principio, por el tema del hueso, no. La protección sí la puedo poner por el ojo, porque al haber entrado aire tengo alguna molestia. Habría que proteger más el ojo, que la fractura".

Mental. "Verlo desde fuera nunca es bonito. Siempre intentas participar o ayudar de alguna manera. Veo al equipo con confianza, bien. Creemos que este sábado los tres puntos se quedarán en casa".

Cote. "Decisiones de estas siempre dan pena. Hay que darle la enhorabuena por la trayectoria que ha tenido y el poder de decisión de dejarlo en el club de su vida. Es un orgullo y un placer haber compartido vestuario con él".

Su futuro. "No tiene nada que ver (su futuro con el de Albés). En ese tema no hay avances desde la última vez que hablamos. Sigue igual".

Deseo. "Siempre he dicho que me gustaría continuar. Tengo la opción de la renovación por objetivos. Estoy tranquilo, disfrutando el año. El tema los objetivos deparará el futuro del año que viene".

Albacete y Gijón, crisis. "Son temporadas diferentes y equipos diferentes. Ellos (cuerpo técnico de Albés) también le han dado una vuelta al trabajo que venían haciendo. No hay que comparar mucho con esa temporada".