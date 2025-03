"¿No queda nada de batería?", el artículo de Rafa Quirós al jugador del Sporting Cote

"No puedo representar a este club porque creo que merece algo mejor", dijo Cote en el anuncio oficial de su próxima despedida; justo la frase que hubiéramos preferido oír en boca de tantos futbolistas, no pocos técnicos y unos cuantos dirigentes que en lo que va de siglo XXI no habrán estado a la altura del Real Sporting de Gijón, o muy lejos de cumplir expectativas. En esta época de emociones postizas y artificios visuales para mejor "incendiar las redes", el vídeo de José Ángel Valdés llorando a moco tendido en una sala de prensa lo mismo ilustra una trayectoria impecable que termina, una época que se escapa y un sentido de pertenencia de los que casi no quedan.

A los 35 años, la mitad de ellos corriendo arriba y abajo la banda, y sin opción de recarga en uno de esos parques de baterías de moda, la carrera de Cote, como la de Javi Fuego –quien le precediera en salida prematura y postrero retorno– resume el éxito propio (los escudos y colores que defendió en su largo viaje entre Roma y Pamplona) y la frustración ajena (el futbolista de casa, criado en la cantera, héroe de barrio con mural y todo, que apenas despunta ya está en el escaparate porque para quienes gobiernan el club de su vida, de su alma, es ante todo una cifra, el 5 en el caso que nos ocupa, seguida de seis ceros. En el caudal lacrimoso de Cote anunciando ayer su adiós fluye nuestra propia melancolía: recuerdos de aquel Sporting de Preciado que creímos al fin de regreso desde los confines del desierto; aquel gol al Deportivo al poco del debut, estreno y preludio de un largo tratado de cómo pegarle al balón con la zurda; aquel inesperado salto del banquillo a la Historia, entrando por un lesionado Canella, la tarde que De las Cuevas enmudeció al Bernabéu…

Se retira el último de aquella fiesta del sportinguismo millennial, efímera como un Antroxu en vísperas de Cuaresma, sin que nos hayamos cerciorado del todo de que esa batería en reserva de Cote Valdés ya no le permite calzarse el guante media horuca de nada, plantarse en la medular tirado a la izquierda y ponerse a repartir. Entre algunos repunantes ya revenidos también rebrota la duda de qué demonios pinta un club con casi medio siglo de Escuela de Fútbol saliendo al mercado a por laterales para el banquillo.