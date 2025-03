Albés y su mensaje sobre renovar con el Sporting: "Primero tienen que querer contar conmigo"

"Soy creyente". Rubén Albés se refiere así a su confianza en la reacción del Sporting para acabar la temporada recortando los 11 puntos de distancia con el play-off. El enternador rojiblanco asume la llegada del líder como un reto para demostrarlo y habla sobre su renovación, que sigue sin novedades a falta de tres meses para final de temporada. Deja un mensaje claro.

Amadou. "Está haciendo un buen trabajo en el filial, falta Jordy y nos da una alternativa más".

Otero y Curbelo. "Están mejor. Veremos cómo se siente. Van convocados y podremos contar con ellos para minutos probablemente".

Viene el líder. "Soy creyente. Desde la convicción absoluta. Viene el rival que mejor lo ha hecho esta temporada. Grandes números, buenos futbolistas y bien entrenado. Un reto grande para afrontar. Si somos capaces de ganar serán tres puntos y sumaremos creyentes a mi convicción".

Reacción. "Es el día a día, los momentos buenos que hemos tenido en la temporada y ser difíciles de ganar. El hambre, nuestra gente cuando conectamos con ella… Hay que transformarlo en un magnífico partido. Todos deseamos esos tres puntos. Estamos siendo competitivos, pero nos está faltando completarlo con victorias".

Ambiente. "Siempre influye. El futbolista, cuando se siente empujado y querido, rinde más. La responsabilidad es nuestra de que crean en nosotros. Ante el Almería la gente creía y empujó porque nosotros dimos el primer paso".

Una final. "No hablo de finales. Sigo creyendo siempre. Nos ponemos en el escenario de ganar. Si pasase otra cosa, ya veremos".

Plan. "Para ganar a un líder hay que hacer muchas cosas bien. Es capaz de atacar la espalda con grandes movilidades, contraatacarte con mucha precisión y es el rival que defiende más corto en la Liga. No hay casualidades en el fútbol. La suerte es un más dos o más tres puntos, o menos. Al final estamos donde estamos donde merecemos. Puede que podríamos tener dos puntos más, puede ser, y el Racing está donde se lo merece. Tenemos la oportunidad de reforzar nuestra confianza".

Defensa de cuatro o cinco. "Es una posibilidad las dos. No quiero dar pistas. Es una de las preguntas que se puede hacer José Alberto. La semana pasada ya se supo y le dimos facilidades a Miguel Ángel en ese sentido. Vamos a intentar guardarlo".

Renovar. "Primero tiene que querer contar conmigo el Sporting y a partir de ahí tiene que haber una comunión entre todos, pero falta tanto para que acabe la temporada. Si hablamos de esto parece que se haya acabado la temporada, y no se ha acabado. Tenemos muchas cosas que decir como equipo".

Confianza en gestión deportiva. "Confío en el grupo. Se han hecho muchas cosas como planteamos que se tenían que hacer. No me he sentido engañado. Después, hay veces que uno no puede conseguir lo que quiere".

Quiere seguir. "No voy a estar en ningún lugar donde el aficionado o el club no considere que sea la persona adecuada. Me siento muy identificado con el Sporting, estoy muy a gusto y claro que para mí sería una posibilidad, pero siempre en que haya una unidad en que pueda ser la persona adecuada".

Proyecto. "Hemos hecho pequeños ajustes para ir corrigiendo cosas que se van dando. Al final los futbolistas nos van a marcar cuál es el camino correcto. No tengo tanto ego como para que el modelo vaya por delante de las necesidades del jugador".

Crisis. "Sé que la gente tiene ganas de decir: aquí estamos nosotros también. Cuando no ganas recibes palos, críticas, tenemos que estar preparados para ello".

Motivación. "Sé que el vestuario tiene ganas y es creyente. Primero, por ellos. Por el nivel de exigencia que tenemos y porque cuando uno no gana lo pasa mal. Por Cote. Porque no se ha sentido el reproche en el estadio. No sé si eso (la motivación) ha calado en la afición. Puede haber reproches, pero en el estadio dan todo".

Cote. "Me sorprendió su decisión, sobre todo, cómo lo hace. Lo ha hecho con honestidad de un futbolista que quiere al Sporting por encima de todo. A parte de ser leyenda dentro del club, es un ejemplo de cómo se puede comportar un futbolista. ¿Jugar? No doy pistas".

Mejor versión de Cote. "Puede ser. Cuando le rondan decisiones tan importantes, entiendo que determinadas cosas le frenen o le bloqueen. Estoy convencido que de aquí al final nos dará soluciones".

Césped. "Está mejor. Bastante mejor. El clima ha ayudado. El trabajo se está haciendo con mucha exigencia. No estará alfombra, pero bastante mejor".