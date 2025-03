La curiosa "primera vez" de De las Cuevas en El Molinón tras más de cien partidos con el Sporting

Nunca asistió a El Molinón como espectador. Lo hará, por primera vez, este sábado, durante el Sporting-Racing. Primero en el césped, luego, en el palco presidencial. Miguel de las Cuevas (Alicante, 1986) recibirá un homenaje del club tras conocerse su retirada. "Es un privilegio y un orgullo. En el Sporting me asenté en Primera y viví el mejor momento de mi carrera, el gol en el Bernabeu", subraya a LA NUEVA ESPAÑA el héroe de la última victoria ante el Madrid.

No estará solo. Miguel de las Cuevas ha llegado a Gijón con sus padres, sus hermanos, su mujer y sus dos hijos, Elena (12 años) y Miguel (7 años). "La última vez que estuve aquí fue en la boda de Lora", recuerda "Miguelito", como cariñosamente le llamaba Preciado. "Cuando en febrero anuncié mi retirada, uno de los primeros en llamarme fue Joaquín (Alonso, relaciones institucionales del Sporting). Me dio las gracias por todo lo que había dado al sportinguismo y a partir de ahí cuadramos fechas para venir", detalla.

"Tengo recuerdos imborrables, como el gol al Racing el primer año de la permanencia en Primera", continúa antes de volver a mencionar aquel triunfo ante el Madrid que "tanto se lo merecía también Manolo (Preciado) por todo lo que pasó en los días previos con Mourinho". Para el alicantino, el Sporting fue "el equipo donde me asenté en Primera. Jugué más de cien partidos y me dio la oportunidad de tener continuidad. Venía del Atlético sin muchos minutos y aquí me hice futbolista".

De las Cuevas saltará al césped de El Molinón doce años después de su último partido como rojiblanco. Lo hará tras el calentamiento de los dos equipos. Antes, a partir de las 12.30 horas, firmará autógrafos en la "fan zone" abierta en el recinto ferial Luis Adaro. "A la afición del Sporting solo puedo decirle que mil gracias por todo. Se han comportado conmigo de una manera espectacular desde el primer día que llegué para jugar aquí. Todavía recuerdo aquel día, rodeado de un montón de niños con la camiseta del Sporting", afirma. Retirado y con el objetivo ahora de "disfrutar de la vida", es de los optimistas en lo deportivo: "Ojalá se gane al Racing. Hay que hacer el click para remontar. Aún hay tiempo. Soy de los que confío", concluye.

Suscríbete para seguir leyendo