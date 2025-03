Así viven Roces y el güelu de Cote el adiós de José Ángel: "hay que ponerlo más" y "apoyarlo a tope"

En la Carretera Carbonera, a la altura de la avenida de Salvador Allende, un mural con la imagen de Cote recuerda desde hace años que el barrio de Roces es territorio tan del Sporting como de José Ángel. Allí se vive a flor de piel el anuncio de la retirada del jugador rojiblanco. Especialmente uno de sus vecinos más ilustres, Pepe Díaz, el güelu del protagonista. "Es como si te fueran a quitar algo, son muchos años p’arriba y p’abajo", confiesa a LA NUEVA ESPAÑA, visiblemente emocionado, el hombre que desde los 8 años acompañó a su nieto a cada entrenamiento en Mareo. El sentimiento lo comparte la gente del barrio y las peñas de Cote, ante un partido "distinto" en El Molinón.

"Conózcolu desde que era así", dice Begoña Macías, vecina de Roces, apuntando con la mano a la altura de sus rodillas. "Cote era un guaje muy trastu. No malu, trastu", continúa mientras charla, con otras vecinas, lo mucho que ha dado al Sporting un barrio del que salieron otras figuras sportinguistas como Juanele. "Ye una pena que marche del Sporting ahora. Igual un añín más...", se oye en los corrillos. Pepe escucha desde la distancia. "Me lo dijo el domingo pasado. Vino a comer a casa y me lo dijo", desliza sobre el anuncio de que su nieto colgará las botas a final de temporada, hecho público días después, el pasado miércoles. "Son días de muchos recuerdos. Cuando salió fue lo máximo", continúa, haciendo referencia al debut del guaje. Echa mano al bolsillo. Se le ve agarrar un pañuelo. A sus 92 años, viene de pelear con una gripe, pero en este caso, el trozo de tela parece destinado a si resbala alguna lágrima. Aguanta el güelu mientras una de sus nietas, Alejandra Amandi, le coge del brazo. "Lo que él decida, está bien hecho", dice Alejandra sobre el anuncio de Cote.

"Nos pilló por sorpresa", aseguran Jesús Martínez y Santiago Rodríguez, dos de los fundadores de la peña José Ángel Valdés, Cote, que echó a andar en la parroquia de Porceyo, la segunda casa del futbolista del Sporting, "cuando él tenía unos 19 años". "En el colegio éramos los dos unos patanes, pero en el fútbol, a él siempre se le vio que llegaría. Como entonces, no le gusta perder a nada. A ver si ahora lo pone a jugar Albés y nos da para ver algún golín más", señala Futu Rodríguez, excompañero de estudios del rojiblanco y amigo.

Abel Martínez, uno de los que jugaba en la pista de Porceyo a "pegar en los palos de la portería" con Cote, sostiene con orgullo una camiseta de la Roma que le regaló José Ángel. Lo de cuidar a los amigos, con camisetas, entradas o "lo que hiciera falta" "nunca ha faltado". Pedro Díez, presidente de la ya desaparecida peña Cauca, colectivo que tomó el nombre de José Ángel en 2009, todavía conserva una de las camisetas de la primera campaña del de Roces en el Sporting. "Ha sido un tío honrado y sincero, hasta el final. Ahora nos toca a nosotros apoyarlo a tope", concluye, entre la melancolía y el orgullo de un barrio rendido a José Ángel.

