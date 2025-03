Albés explica los cambios en el Sporting y asume la situación: "O nos volvemos más eficaces..."

"Es un poco "déjà vu" de algún otro partido". Rubén Albés lamentó tras el empate del Sporting y el Racing haber vivido de nuevo la sensación de dejar escapar las mejores ocasiones. El entrenador rojiblanco asume la falta de eficacia y la destaca la competitividad del equipo, aunque los números estén lejos de sumar creyentes para pelear por algo más que la permanencia.

El partido. "El resumen es una primera parte en la que fuimos brillantes. Minimizamos al líder y generamos infinidad ocasiones. Y una segunda parte en la se equilibró el partido. Pegamos algunos zarpazos. La sensación es que somos muy competitivos, pero o nos volvemos más eficaces o cuesta ganar partidos".

Eficacia. "La primera parte hemos estado magníficos. Estoy orgulloso en esa primera parte, me he divertido. Si no somos capaces de matar el partido, es complicado ganar y no hemos sido capaces de concretar ninguna ocasión. Cometimos un error en el gol de ellos con saltos a destiempo. Es un poco deja vu de algún otro partido en las últimas semanas: mucha alma, buen nivel de fútbol, pero no nos ha dado para ganar".

Entrada de Pablo. "Nico hizo un desgaste físico y en la segunda parte nos estaba contando por aquel lado cerrar ese tipo de situaciones. Entendíamos que nos iba a permitir recuperar más pelotas y poder atacar".

Kevin. "Fue otro gran desgaste de Guille. Necesitábamos piernas. Sobre todo en las posiciones exteriores había distancias muy largas y había que modificar para aportar cosas. Volvimos a recontrolar el partido. Quizá no con tantas ocasiones, pero volvimos a girar el partido".

Nico. "Probablemente sea el mejor partido. Tiene las piernas suficientes para esas carreras de sesenta metros. Sacó dos oportunidades clarísimas. Para eso están los cambios. Pablo nos dio alternativas".

Cambios defensivos. "Puede ser (que la gente lo entienda así). Es complicado ser más atrevido, más valiente, que este equipo, pero entiendo que la gente piense eso".

Apoyo de la gente. "Noto cariño y, sobre todo, el reconocimiento al equipo. Con otro tipo de propuesta probablemente hubiéramos salido de otra forma al campo. En esencia, siento que a los chicos no les reprochan nada, quizá algún error. Creo que la gente está identificada, desde el juego, con los futbolistas".

El gol rival. "Ellos lo hacen magnífico, pero hay un momento en el que la selección de qué estímulos nos mandan a presionar, tomamos una decisión mala. Es un desencadenante de que central cae fuera, llega tarde…".

Objetivo. "A medida que pasen los partidos espero que estemos más cerca, que más lejos. Hay una cosa en el fútbol que está por encima del puesto: el orgullo. Competiremos cada partido y tenemos que hacernos responsables de la situación en la que estamos. Podemos decir que el míster es muy burro, pero alma y el corazón del equipo es incuestionable. Representamos con esfuerzo y corazón el escudo. Los resultados son peores de lo que a todos nos gustaría".

Cote. "Con esta estructura estamos encontrándole menos cabida. Es un ejemplo desde lo profesional. Estoy convencido de que tendrá sus momentos".

Nivel mental. "Es una sensación contradictoria. Eres muy competitivo, pero la fustración de ser capaz de puntuar contra el rival que sea y no ganar. Habla bien de competir, pero mal de concretar victorias".

Falta de gol. "No sé si se llama falta de gol, sí ser eficaces y materializar. Hemos marcado en el 90% de los partidos, pero no hemos sido capaces de cerrarlos o adelantarnos. Somos un equipo que cada vez que nos adelantamos, nunca perdemos. Los inicios de los partidos son buenos, pero hay situaciones muy claras, de una calidad muy alta".