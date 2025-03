Cuando Cote es José Ángel: la maleta para irse del Sporting al Málaga, el bautismo de Juanele y la "jaula 3" de Fernando Alonso

En la calle Albañiles del barrio gijonés de Roces, en una de las cuatro viviendas de un sencillo portal rodeado de pequeños jardines, creció José Ángel Valdés(Gijón, 1989). Allí se reúne cada domingo toda la familia, en torno a los fogones de Olguita, la madre del futbolista del Sporting, y de Valdés, su padre. Ellos, junto a Pepe Díaz, su abuelo; Laura, su hermana; Quique Nosti, su cuñado; Abril, su sobrina; Sara, su mujer y Nel, su hijo, son el apoyo constante que ha tenido el rojiblanco durante sus 17 temporadas en el fútbol. Ellos fueron los primeros en saber de la retirada de Cote a final de temporada: «Cumplió su sueño y ahora ha sido valiente. Es un orgullo ver lo mucho que le quiere la gente».

Cote, en su etapa en la cantera. / LNE

«Llevo una semana sin parar de llorar», desvela Olguita. «Mamá, tú yes de lágrima fácil», bromea su hija. «Dio mucho que hacer. Lo mucho que tengo corrido detrás de él...», continúa la madre mientras observa las escaleras situadas unos metros más allá de su vivienda. Hay nostalgia en su mirada. Las escaleras dan paso al parque donde tantas horas pasó el guaje, el mismo que ahora aprovechan Abril y Nel. Roces es un barrio humilde con grandes lujos, como el de conservar detalles de la vida de pueblo dentro de una ciudad, la de Gijón, que no para de crecer precisamente alrededor de Roces. Allí los niños todavía siguen picando en las ventanas del vecino para preguntar si dejan salir a sus hijos a jugar a la calle. Lujos. Para la familia, Cote es Jose, o «como mucho» José Ángel. El apodo queda para los amigos del rojiblanco y para la camiseta del Sporting. El protagonista parece ruborizarse cuando hablan de él. Sonríe y se ausenta de la conversación. Más bien, huye. En los últimos días, desde el anuncio público de que colgará las botas, se le han acumulado las entrevistas. En casa, el anuncio llegó mucho antes, el día después del partido entre el Sporting y el Almería en El Molinón. Un domingo de comida familiar bañado en lágrimas y de difícil sobremesa.

Cote, con su madre Olguita y su hermana Laura, durante una concentración de la selección asturiana en Paterna. / LNE

«Da mucha pena», afirman sobre el final de una etapa compartida desde las primeras patadas al balón, entre el Colegio Alfonso Camín y la desaparecida pista del Instituto Las Palmeras, hoy convertida en el aparcamiento del centro ocupacional de idéntico nombre. «Allí le ponía el cono y le hacía pegar con las dos piernas», recuerda Pepe, el hombre que más creyó en que aquel crío iba a llegar adonde se propusiera. Lo llevó de Roces, a La Braña, «llorando muches veces porque dejaba a los amigos del barrio». Y a los ocho años, para Mareo, después de que «‘El Negro’ llevara dos años insistiendo en ficharle». Fue el inicio de muchos días «caminando juntos» por la Carretera Carbonera y atajando a la altura de La Marruca para llegar a las instalaciones rojiblancas. Años de sacrificio que el güelu y el nieto, extremo zurdo reconvertido a lateral, asumieron como el peaje a pagar: «Su sueño desde niño siempre fue jugar en el Sporting».

No fue un gran estudiante, pero sí un crío ·«revoltoso» que «ayudaba mucho, y lo sigue haciendo, en Porceyo». Es la parroquia donde José Valdés tiene una explotación ganadera. Ahora con «unas 40 vacas de carne», y antes con «bastantes más», lecheras. Allí se han criado, toda la vida, gochos, gallinas, conejos... Si para ir a estudiar costaba levantarse, a Cote «no le costaba que lo llamásemos a las 5 de la mañana para ir a cuidar les vaques con el padre» o a trastear con los tractores (una de sus pasiones). «Incluso cuando empezó a entrenarse con el primer equipo hubo un momento en el que tuvimos que frenarlo», detallan. A su vuelta al Sporting, «al menos dos días a la semana vamos hasta allá, para que Nel vea a los animales», cuenta Sara Fidalgo, la mujer de Cote. «¿Te acuerdas cuando el Sporting iba a venderlo? Él no quería. Y yo que llegué a tenerle la maleta hecha para que marchara al Málaga», comenta Olguita. No fue de aquella, pero poco después, en 2011, Cote se fue a Roma. «Luis Enrique no paraba de llamarle y acabó convenciéndolo», continúa la madre.

Cote, con una camiseta de la Escuela de Mareo, en casa. / LNE

La explosión de Cote en el Sporting se inició en 2009 y algunos ya lo vieron venir mucho antes. Unos metros más adelante del portal en el que se crió José Ángel creció otro gran ídolo futbolístico de Roces y del sportinguismo: Juanele. El «Pichón» ya le había adelantado a Olguita que aquel crío al que veía dar patadas al balón en la calle «iba a llegar muy alto. Me lo dijo y no le creía, porque Jose era muy pequeño. Y acertó». Roma, Real Sociedad, Oporto, Villarreal, Eibar y Osasuna disfrutaron también de la zurda del gijonés antes de su vuelta al Sporting. De todos esos equipos, Sara Fidalgo destaca uno: «Eibar. Vivíamos en Zarautz y fue una época con el equipo en Primera, con Cote jugándolo todo... Fuimos muy felices. Allí le sigue queriendo mucho todo el mundo: la afición, la presidenta...». Allí conoció a Mendilibar, el entrenador que ha marcado la carrera de José Ángel. Él fue uno de los muchos que le hicieron llorar tras anunciar su retirada, enviándole un emotivo mensaje desde Grecia (ahora dirige al Olympiakos) . En todo este tiempo, algo no ha cambiado. «Sigue siendo muy inquieto», comenta la familia. Las travesuras y bromas «siempre» han estado presenten para calmar ese nervio. La madre repasa varias anécdotas, algunas incontables. «Hay una muy buena, la de las flautas», desliza Laura.

«En el colegio, no le gustaba nada la clase de música y se le ocurrió empezar a hacer bolas de papel y meterlas en cada una de las flautas de los compañeros para que no sonaran. Lo hizo con todas pero se olvidó de la suya, y claro, se lo puso fácil al profesor», detalla la madre entre las risas de toda la familia. Otra de las pasiones de Cote es el motor. Hasta hace poco tenía plaza en propiedad, la jaula número 3 (habitáculo donde se guardan los karts), en el circuito de Fernando Alonso. Fan del piloto asturiano, el rojiblanco es buen amigo del padre de Fernando. ¿Y ahora, qué? Es la pregunta que todo el mundo se hace con Cote cuando, a falta de 12 jornadas para acabar la temporada, hay pocas opciones de redondear el sueño de dejar el Sporting en Primera. Algunos de los que fueron sus entrenadores ya le han abierto la puerta para formar parte de su cuerpo técnico en un futuro. «Ahora él tiene que encontrar su sitio. Nosotros estaremos ahí, para ayudarle y, hasta el último partido, le apoyaremos, como siempre, en El Molinón», concluye la familia de Cote.