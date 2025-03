Habla Rosas sobre la retirada de Cote: “Me quedé un poco perplejo”

Guille Rosas, lateral derecho del Sporting de Gijón, ha sido el protagonista de este martes en la sala de prensa de Mareo. El futbolista ha reconocido su sorpresa por la decisión de Cote de colgar las botas al finalizar esta temporada: “Me quedé un poco perplejo, pero es su decisión. Nos queda apoyarle”.

Sus declaraciones.

Lectura del empate. “Fue un partido donde en la primera parte fuimos superiores: pudimos ir 3-0 por delante. Pero en la segunda parte el Racing fue un poco superior. Ahí se igualó el partido. Tenemos que mejorar de cara a puerta. Tantos empate… puede pesar. Necesitamos una victoria ya”.

Factor mental. “Todos podemos tener frustración. Empezamos el año bien. Haciendo buenos partidos. Pero al final nunca acabamos con victoria. Estamos todos convencidos”.

Cercanía con la parte baja. “Hay que ser realista. Estamos en una situación que quizá no diría complicada, pero la clasificación está ahí. Tenemos que ir partido a partido, tenemos que sumar de tres”.

Decisión de Cote de colgar las botas. “Siento pena. Es una persona muy cercana a mí. Personalmente creo que tiene mucho fútbol por dar, pero sus razones tendrá. Es un jugador increíble; es una persona fantástica. Es un privilegio estar al lado de él. Disfrutar de lo que queda de él”

¿Te esperabas la decisión de Cote? “Fui de los primeros en enterarme, me quedé un poco perplejo. Al principio no me lo creía mucho. Luego pues apoyarle, me cuesta entenderlo, pero es lo que hay”.

Córdoba. “Es un buen equipo. Son atrevidos. Juegan bien. Va a ser un partido competido. Tenemos que hacer un muy buen partido para llevarnos los tres puntos”.

Relevo ante el Racing. “Fue una decisión técnica o táctica del entrenador. Lo único que tengo que hacer es apoyar a Kevin”.