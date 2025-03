Habla Juanele, que se crio a apenas "200 metros de la casa de los padres de Cote": "En Roces estamos orgullosos de José Ángel"

Juan Castaño Quirós "Juanele" fue uno de los ídolos de la infancia de José Ángel Valdés "Cote". Ambos se forjaron en entornos humildes, en un barrio obrero de la ciudad como es el de Roces. Los dos han sido siempre raras avis en el mundillo del fútbol: poseen un carácter cercano, humilde, campechano. También singular. Pasean la ciudad como anónimos. Y son felices en lo cotidiano. La casualidad va más allá y también alcanza a sus trayectorias alrededor del balón. Porque ambos salieron del Sporting. Pero los avatares del negocio y del club gijonés les empujaron a moldear sus carreras fuera, con recorridos muy exitosos y reconocidos en la elite, destacando en Primera División.

-Antes de nada: ¿cómo se encuentra?

-Ahí vamos, lento, pero bien. Voy poco a poco. No me pierdo un solo partido del Sporting. Me mantiene con ganas en el día a día. Me ayuda.

Juanele se cita con LA NUEVA ESPAÑA para charlar sobre su vecino, Cote, ahora que el capitán del Sporting se ha decidido a colgar las botas este verano tras dos décadas de un viaje brillante. "Sus padres viven a unos 200 metros de dónde vivía mi abuela", descubre el Pichón sobre los orígenes del lateral izquierdo del club rojiblanco. Juanele y Cote mantienen una relación de mucho respeto, cariño y admiración. Son dos personajes importantes en Roces, aunque ambos ambicionen el anonimato.

Juanele posa para LA NUEVA ESPAÑA junto a una camiseta del Sporting de su etapa como jugador. / Á. C.

El contacto entre los dos, explica Juanele, no es frecuente, pero cuando coinciden sí que existe un afecto mutuo y suelen pararse a hablar. "Hablé con él hace unas cuantas semanas. No me comentó que tuviese pensado retirarse en ese momento. Es una pérdida muy grande para el Sporting porque se va el capitán, por todo lo que también aporta dentro del campo y por quién es y todo lo que significa para el club", reconoce apenado el exfutbolista. Juanele hace memoria para recordar el momento en el que se dio cuenta de que Cote sería un futbolista importante. "Lo conocí cuando salía del Sporting y se iba traspasado a la Roma con Luis Enrique. Es verdad que se crio cerca de donde viví en Roces, pero le saco unos cuantos años y no somos de la misma generación", reconoce entre risas.

-¿Y qué significa José Ángel para el barrio de Roces?

-Significa todo. Cote tiene la capacidad de representar a la perfección las señas de identidad del barrio. Identifica todo lo que significa el barrio de Roces. Su familia es de allí. Y él, también. Siempre ha estado muy implicado con Roces. Todos le tenemos un gran cariño en el barrio. Roces ha sido la cuna de grandes jugadores para el Sporting, y que han jugado en Primera División. Han salido y seguirán saliendo del barrio muy buenos futbolistas. Estoy seguro de que van a llegar más. Pero él es especial. En Roces estamos muy orgullosos de él. Y lo seguiremos estando cuando deje el fútbol al final de esta temporada. Porque ha sido y sigue siendo un gran futbolista, pero sobre todo por cómo es como persona.

Juanele ahonda en los valores de José Ángel y en el vacío que deja en el club gijonés con su salida. "Cote representa al Sporting y también a la ciudad de Gijón", sentencia. n

Suscríbete para seguir leyendo