El Sporting, un proyecto bajo examen: el 47% de la plantilla acaba contrato, a la espera del futuro de Albés, que se debate en la cúpula

A falta de doce jornadas, el tercer proyecto deportivo del Grupo Orlegi en el Sporting se encamina hacia una nueva decepción, de acuerdo a las expectativas que debe tener siempre un club con la historia del rojiblanco, también por el alto precio que han vuelto a pagar los socios para respaldar a su equipo en El Molinón, nada acorde con los resultados ni con el gasto en plantilla, y ante la ambición que había mostrado la organización a su llegada a Gijón, en verano de 2022.

La decepción es evidente, si se tiene en cuenta que el curso anterior el Sporting alcanzó la primera eliminatoria del play-off. Este, mientras, deambula por tierra de nadie: ocupa la decimosegunda posición y tiene cuatro puntos más cerca el abismo (a 6) que la sexta plaza, posición que abraza su eterno rival, el Oviedo. Paradójicamente, el club gijonés lleva tan solo seis puntos menos de los que había amarrado a estas alturas el curso anterior (46 por 40). Pero, es cierto, ha vencido en nueve encuentros, cuando antes ya había conquistado doce partidos.

Porque lo cierto es que perder, pierde lo mismo, poco: ocho partidos de 30 disputados. La clave está en esa diferencia de victorias (3 partidos) que este año han sido empates. Y ojo, cada posición que escale el Sporting, o que pierda, tiene su importancia. Hay mucho dinero en juego. Sobre todo, por el reparto televisivo. Y, también, por un tema de imagen. Estas semanas –y meses– van a ser muy importantes en la toma de decisiones sobre el siguiente proyecto. La confección de la nueva plantilla obliga a una profunda reflexión en los mandamases deportivos del Sporting y de Orlegi Sports. Acaba etapa el entrenador, Rubén Albés, cuyo trabajo agrada, más allá de los resultados. También pende de un hilo la continuidad de 11 de los 23 contratos profesionales de la primera plantilla. O lo que es lo mismo: el 47% del actual equipo podría salir del club. Varios de los jugadores cedidos y otros que acaban contrato tienen difícil seguir, por distintas circunstancias. Hay decisiones que, en cualquier caso, podrían afectar a otras. Sobre todo, en el caso de la continuidad del entrenador, algo que se debatirá.

Rubén Albés. El entrenador vigués, de 40 años, acaba contrato este 30 de junio y su futuro está muy abierto. Albés acabará la temporada salvo hecatombe. Aquí no hay dudas. El debate está en qué sucederá después. Entre bambalinas se desprende como compleja su continuidad, aunque goza de crédito interno. De hecho, su trabajo en el Sporting, más allá de los resultados, agrada en Mareo. Tiene el aval de Gerardo García, director deportivo, y de la mayoría de la cúpula de Orlegi Sports, que aprecian su propuesta y la capacidad competitiva del equipo. También la búsqueda de estabilidad en un proyecto. Y la incertidumbre que ofrece el mercado de entrenadores, que se revisa. La dirección del club gijonés estudia la continuidad de Albés, pero hay varios aspectos que se deberían tratar: la capacidad para montar un proyecto competitivo, si se tiene en cuenta que cada año en Segunda –sería el octavo– el club pierde empuje, salvo venta de activos, y también el mercado que pueda tener el entrenador, que es cotizado en España. O el riesgo a una caída mayor en las últimas doce semanas, que podría tensionar la situación y el crédito social.

Dubasin. La compra de Jonathan Dubasin (7 goles y 8 asistencias) es otro de los grandes debates. El Sporting tiene dos ventanas para ficharle: la primera vía expira el 7 de junio y es solo válida si el equipo no entra en play-off; la segunda sería válida hasta el 27 de junio, pero solamente si el equipo llega a los play-off, algo utópico. Comprar a Duba (por 3 años) costaría a Orlegi 1,5 millones de euros, además del salario del jugador. Dubasin ha dado su mejor nivel junto a Albés. Son casos separados. Pero no es un detalle menor. De momento, el Sporting no se ha movido para ejecutar la opción.

Once contratos en el aire. El club tiene seis cedidos: el propio Dubasin, Maras, Dotor, Gelabert, Caicedo y Nico Serrano. También hay cinco que acaban etapa y no han renovado: Olaetxea, Pier (que apunta a México), Campuzano, Cote, que ha anunciado que se retira, y Nacho Méndez. El caso más especial es el de Luanco. El Sporting le ofrece tres años más un curso extra. Pero no hay avances. Y tiene mercado. Por Olaetxea, el Sporting no se mueve. Es esencial para Albés, que también acaba contrato.

