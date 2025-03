Albés y su visión de proyecto con el Sporting: “Tengo la sensación de que vamos en la misma línea de cara al futuro”

“Tengo la sensación de que vamos en la misma línea de cara al futuro. Entrenar al Sporting es entrenar a un grande. Al mismo tiempo hay una responsabilidades grande. Y cuando hay una responsabilidad grande, tiene que haber un proyecto fuerte”. Rubén Albés ha admitido este mediodía en la sala de prensa de Mareo que se encuentra alineado con el club rojiblanco con vistas a una visión a futuro. El entrenador vigués ha evitado hablar de su situación contractual, aunque se ha mostrado abierto a seguir en el Sporting. Como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, el club rojiblanco le ha comunicado su deseo de contar con él para liderar el siguiente proyecto.

Estas son sus declaraciones en sala de prensa en la víspera de la visita a Córdoba.

¿Cómo afrontan el partido? “Hemos incidido en todo. En sentir qué tipo de partido nos va a esperar. Y en dar pasos adelante. En no perder autoestima en lo que hacemos bien y en ser crítico en lo que podemos hacer mejor. Hay cosas en las que tenemos que dar un paso al frente”

¿Qué partido se espera? “Será un partido atractivo. Es un equipo valiente. Es capaz de correr mucho. Es capaz de someterte. Somos capaces de generar ocasiones y este tipo de rivales no se sienten cómodos ante nosotros”

Objetivos. “Tengo claro que hay que ganar cuanto antes. Y para ganar cuanto antes hay que fortalecerse en las virtudes que tenemos y dar un paso al frente en otras cuestiones. Eso para mí es ser realista. No soy especialmente activo en ver clasificaciones y hacer números; si en afrontar el partido de la manera más exigente”.

Lesión de Cote. “Es una pequeña lesión muscular: estará entre dos, tres o cuatro semanas. Son lesiones como las que tienen todos los equipos”.

Otero y Curbelo. “Son casos diferentes. Curbelo lleva más tiempo. Juan Otero está entrenando bien. La semana pasada llegó justo. Pero esta semana se le ve más cerca de competir de partida”

Nico Serrano. “Está en su mejor momento desde que llegó al Sporting.. El otro día estuvo magnífico en la primera parte. Le faltó el gol. Pero está en su mejor momento. Está más rápido, tiene mejor entendimiento con sus compañeros”.

¿Ejecutaría la opción de compra de Dubasin. “Sí. No tengo ningún tipo de duda”.

Posición de 10. “Dotor. Gaspar o Gelabert pueden jugar de 10”

Nacho Martin. “Siempre lo he dicho: es un futbolista que me gusta. Es un perfil que me gusta. Tiene un margen de mejora importante. Mañana va a jugar de titular. Es el premio al trabajo que está haciendo. Creo que está creciendo en lo futbolístico. Tiene una cosa muy buena: mentalmente es estable”

La baja de Nacho Méndez. “Ha entrenado más como jugador del Córdoba. Nos plantea la posibilidad de jugar con dos medios o tres”

Descenso. “Entiendo que se pueda pensar y que sea realista pensar en ello por la situación en la que estás. Pero vuelvo a repetir: evito poner el foco en la clasificación y en donde estamos respecto a otros. Lo que me suma es poner todo el trabajo en ganar. Cuando acabe la temporada los puestos de abajo en unos puntos parecidos y la pague de arriba también tendrá unos puntos parecidos. Nuestra única preocupación es seguir sumando puntos. Entiendo que se genere debate. ¿Hacia dónde queremos mirar? Yo miro hacia Córdoba. Miro hacia el siguiente partido. Soy una persona realista”

Aspectos a mejorar. “Las áreas es uno, sí. O generar más volumen de ocasiones. O afrontar mejor inicios de segunda parte o de primera parte. Estamos tocando teclas. Desde la confianza de la que se hace bien, pero nos podemos quedar ahí”

Visita al Arcángel. “El ultimo antecedente del Córdoba en casa es el 5-0 al Granada. Es un campo precioso. Es un equipo que está haciendo las cosas realmente bien. Pero nuestro aliciente es nosotros: todos nos merecemos hacer un magnífico partido y ganar”

Apuesta por Mareo. “Pablo García ha jugado más que nunca; Queipo ha jugado más que nunca y Nacho Martin ha jugado más que nunca. Asentarse no es jugar tres partidos en una categoría; sino en ser capaz de ser regular en una categoría. Eso es un paso adelante. Hay tres jugadores que ahora sí, son jugadores del Sporting de Segunda. Antes eran proyectos. Si hablamos de jugadores que empezaron en dinámica del filial y han sido capaces de sumar minutos… pocos. Kembo y Pierre han estado en dinámicas. Iker ha tenido momentos. Oyón no ha tenido oportunidades. No le hemos dado demasiadas. Hay mucha competencia”.

Confianza en Iván Ania. “Para un técnico siempre es facilitador que el club deposite la confianza en él. Así uno tiene más argumentos de no pensar en el micro plazo y puede hacerlo más a medio plazo”

¿Merece el Sporting más puntos? “Yo no creo en la suerte pero sí creo en los golpes de suerte. ¿Que podríamos tener 2-3-4 puntos más? Probablemente. Algún punto más podríamos tener. Pero esto no es suerte”

Su futuro en el club. “Creo que no soy el importante aquí respecto al rendimiento del equipo. El equipo del Córdoba gana porque Ania hace muy buenas cosas y porque son un buen equipo. No porque le hayan dado continuidad. Lo primero de todo es pensar como equipo. Y no pensar desde el ego del entrenador. Aquí se habla mucho de la renovación de uno u otro, pero lo importante ahora es pensar en equipo. Que ahora se renueve un jugador o el entrenador, no soluciona los problemas. Lo otro llega rodado. Cuando los resultados se van dando, lo otro llega rodado”.

Carencias del Córdoba. “Todos los equipos tienen grietas. Nosotros también. Hay determinados aspecto que podemos dañarles. Ojalá podamos demostrarlo mañana”.

Visión con el club común. “Sí. Tengo la sensación de que vamos en la línea de cara al futuro. Entrenar al Sporting es entrenar a un grande. Al mismo tiempo hay una responsabilidades grande. Y cuando hay una responsabilidad grande, tiene que haber un proyecto fuerte”