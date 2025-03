Habla Iván Ania sobre su reencuentro con el Sporting: "No es un derbi..."

"Está claro que cuando estaba en Oviedo era muy especial porque era el derbi que viví desde que era alevín hasta que me fui con 22 o 23 años y ahora es un partido importante pero no es lo mismo que cuando es un derbi". Iván Ania separó la parte sentimental, como ex jugador del Real Oviedo, de su faceta profesional actual con vistas al duelo que su equipo, el Córdoba, afronta este sábado, a partir de las 21 horas de la noche, en El Arcángel ante el Sporting de Gijón.

"No vienen con una dinámica como la que tenían cuándo nos enfrentamos allí en El Molinón, porque desde entonces solo ganaron un partido. También se ve que es difícil ganarles porque llevan cinco empates y está cerca la victoria. El otro día con el Racing, si ganan habría sido justo desde mi punto de vista", recalcó Ania. Somos conscientes de la dificultad, creemos en lo que hacemos y vamos a por los tres puntos".

Todas las declaraciones de Ania

La ausencia de Nacho Méndez. «Nacho Méndez para ellos es un jugador importante porque les da fútbol, es zurdo y es un jugador que tiene muy buen pie, que no la pierde. Venía siendo titular indiscutible, por lo que es una baja sensible, pero tiene gente para suplirle. Pensamos que pueda jugar Dotor junto con Nacho Martín, y arriba Dubasin acompañando al delantero, bien sea Caicedo, Otero o Campuzano».

Nico Serrano y el sistema. «Nico Serrano les da mucha profundidad, ahora está jugando Gelabert en banda metiéndose por dentro y dejando muy largo a Guille Rosas. Vamos a ver si juega Pablo García en la posición de lateral izquierdo o si juega Diego Sánchez. Son dos jugadores distitos: uno es más ofensivo, el otro es más central tirado a banda. En función de esa situación, a lo mejor su inicio de juego se modifica. Vamos a ver la alineación y qué partido nos pueden plantear».

Cualidades del Sporting. «Es un equipo que tiene muchísima velocidad arriba, si juegan Otero, Dubasin... Son gente muy rápida en transición, Nico Serrano es un jugador que tiene mucha zancada y luego tiene buen pie zurdo, Gelabert es un media punta de muchísima calidad... Tienen muchos argumentos y mucho potencial y tendremos que estar muy atentos a todos sus jugadores".