El Sporting apuesta por Albés para el futuro: un encuentro clave y varias incógnitas por resolver

El Sporting quiere que Rubén Albés continúe siendo su entrenador con vistas a la próxima temporada. El técnico acaba contrato en la entidad este 30 de junio. No hay cláusulas que comprometan a las partes. Pero la intención que tienen los mandamases de Orlegi es ofrecer a su actual entrenador la continuidad en el banquillo de El Molinón. Hoy, el equipo es decimosegundo, distanciado a diez puntos del play-off y con seis de ventaja sobre el descenso. A pesar de la foto, no hay grietas: hay máxima confianza en el entrenador, al que quieren retener. Gerardo García, director de gestión deportiva, y José Riestra, director Global de Fútbol de Orlegi Sports, mantuvieron un encuentro hace un par de semanas con Albés para trasladarle su intención de contar con él para liderar el próximo proyecto, sobre el que se deberán tomar estos meses decisiones estructurales. Prácticamente la mitad de la plantilla (47%) acaba contrato.

Como informó ayer LA NUEVA ESPAÑA, los responsables deportivos tienen una alta valoración del trabajo que está realizando Albés y su staff, por lo que son partidarios de su continuidad en Mareo. Figura que goza de la confianza de Orlegi en el club gijonés en todas las cuestiones de materia de planificación deportiva, Gerardo García es un gran valedor de Albés, al que conoce desde hace años. Esa valoración también la tienen los cargos más altos del Área de Fútbol de Orlegi. El contacto formal de los ejecutivos con el entrenador reafirma la apuesta del Orlegi por el vigués, en un momento delicado, y donde se intuye que no solamente no está cuestionado por los resultados, sino que además goza de un alto crédito a nivel interno. Por el momento, el club gijonés no ha abierto negociaciones, ni le ha trasladado una propuesta en firme de renovación. Aunque para la cúpula de Orlegi, Albés es el primer candidato que se contempla para dirigir al Sporting el curso que viene. Los responsables deportivos del Grupo Orlegi mantienen bajo su radar a otros entrenadores susceptibles de liderar el próximo proyecto deportivo del Sporting. Desde su llegada a Mareo, han mantenido encuentros y conversaciones con distintos entrenadores para intercambiar información y conocer su idea y propuesta. Pero la dirección del grupo cree que el entrenador vigués, de 40 años, es el idóneo. Y con él quieren seguir construyendo.

Consideran en el club que, más allá de los resultados deportivos, que no están siendo por el momento los esperados, el equipo está compitiendo de tú a tú ante todos los rivales de la categoría, también ante los grandes aspirantes y presupuestos más importantes. Aprecian, del mismo modo, su propuesta futbolística. El movimiento también arrojaría estabilidad en una posición sujeta a muchos cambios: desde la llegada de Orlegi, por el club han pasado ya tres entrenadores (Abelardo, Ramírez y ahora Albés). Albés, por el momento, está plenamente centrado en terminar la campaña de la mejor manera posible, apurar hasta el final todas las opciones, y escalar posiciones en la tabla. Es, además, un entrenador cotizado en el mercado. Y en verano se espera de nuevo un importante baile en los banquillos entre Segunda División y Primera. Hay, por lo tanto, muchos aspectos a hablar y a definir. Y la ambición de liderar un proyecto deportivo importante. Pero, de momento, manda el presente; y ese para por avanzar en la clasificación. Cada puesto que se escale supone mucho dinero, por el tema del reparto de los derechos televisivos. Y si el Sporting arranca su novena campaña consecutiva en Segunda División, como parece, avanzar en la clasificación será un asunto muy importante dentro de la planificación del siguiente proyecto, en el que ya se trabaja en los despachos de Mareo. La intención que tienen en el club es retomar los contactos con el entrenador para hablar de futuro en las próximas semanas. Antes de abordar otros asuntos de estado, pretenden, si se puede, solventar el asunto del banquillo. No es un tema urgente, porque ahora mismo el club tiene la necesidad de salir del bache de resultados, y mejorar en la clasificación. Pero sí será una cuestión de estado a la hora de planificar.

El Sporting pretende configurar un proyecto de la mano de su entrenador. El club debe tomar estructurales en la planificación del siguiente proyecto. Asuntos como la compra de los derechos de Jonathan Dubasin, o la renovación de Nacho Méndez o Lander Olaetxea, entre otros, se encuentran en la mesa de Mareo. Con Albés, Duba ha realizado las mejores campañas de su carrera. Primero en el Albacete, en la campaña 2022-2022, donde marcó 10 goles y dio 7 asistencias. Este curso, mientras, el pingüino lleva 7 tantos y ha repartido 8 pases de gol. El Sporting tiene hasta el 7 de junio para ejercer la compra de Dubasin, por la que debería pagar 1.5 millones de euros al Basilea.

Suscríbete para seguir leyendo