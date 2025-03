Habla Albés después del empate ante el Córdoba: “No tiene sentido mirar la tabla ni hacer cuentas”

Declaraciones de Rubén Albés, técnico del Real Sporting de Gijón, en la rueda de prensa posterior al empate frente al Córdoba:

"No estoy satisfecho. Creo que podríamos haber hecho un mejor partido del que hicimos. En la primera parte el Córdoba nos superan 20 minutos y consiguen el gol. En la segunda mostramos la mejor cara del equipo desde el corazón y ganando duelos, yendo a por el partido, hicimos un gol y daba la sensación de que estábamos más cerca del segundo gol, con el equipo buscándolo"

"Iniciamos bastante bien y la primera ocasión es nuestra en un mano a mano de Otero. Luego cometemos un par de errores dentro y perdemos confianza. Ellos juegan a un ritmo muy alto, son muy incómodos, ya lo dije en la previa. No fuimos capaces ahí de meternos en el partido y sobrevivimos con un gol en contra. En la segunda parte entendíamos que teníamos que jugar a otro ritmo, el de la primera parte no nos valía, teníamos que ir a un ritmo superior y ahí les generamos más problemas a sus centrales, les incomodamos más y fuimos capaces de generar más. A veces no te adaptas como lo deseas y eso que lo sabíamos y lo habíamos advertido, pero a veces te supera el ambiente y el ritmo de la primera parte salvo los primeros 15 minutos. En la segunda parte dimos la versión que tenemos que dar más tiempo, la que dimos contra el Racing el otro día en la primera parte en la que jugamos a una velocidad mucho más alta y un equipo orgulloso de poder levantarse de un gol en contra. Otro equipo habría sufrido mucho ante un Córdoba que estuvo a un gran nivel"

"A balón parado el Córdoba es un equipo que genera cosas. A veces pasa. Sé que estamos con el tema del balón parado, nos está costando hacer goles, pero a nivel defensivo solemos hacerlo bastante bien, somos uno de los equipos que menos goles ha concedido en estas acciones"

"Repito que somos un equipo que suele salir bien a los partidos y hoy comenzamos bien los primeros 15 minutos, pero después se dan cosas en el partido que te restan confianza y potencian al rival. Con balón ellos estaban muy cerca, no te dejan pensar y no éramos capaces de procesarlo a esa velocidad. En la segunda parte sí fuimos capaces y fuimos tremendamente valientes, emparejados hasta ese momento y buscamos el segundo porque necesitamos ganar, pero acabamos frustrados con otro empate. Son 7 semanas sin perder, sí, pero 6 empates, y es decepcionante"

"Tenemos la suerte de tener 5 cambios para modificar cosas. Necesitábamos otra respuesta del banquillo y los cambios al descanso eran por buscar algo diferente"

"Desconozco qué pasó en la jugada del gol del Córdoba. ¿Era posible fuera de juego? Bueno, no tenemos suerte tampoco en eso. Sé que se estuvo revisando un tiempo. Si lo veo ahora y es fuera de juego me calentaré bastante. Casi espero que sea legal..."

"Hay que mirarnos a nosotros y al siguiente partido. No tiene sentido mirar la tabla ni hacer cuentas. No tenemos que deprimirnos ni fortalecernos. Tenemos que ser más competitivos y echar más madera al equipo porque deseamos ganar. Han venido 500 locos aquí a apoyarnos. Tenemos que darles una victoria. Les dimos un gran esfuerzo en la segunda parte y el mostrar que queríamos ganar, pero no lo hemos conseguido"

"Por momentos, cuando juegas con 25.000 que te empujan es más fácil. También es cierto que hemos perdido sólo 4 partidos fuera de casa. Nos ha costado ganar, pero hemos competido para tener esos números. Hostia, no puedes hacer el ridículo cuando vas fuera, pero nos cuesta mostrar una versión más tiempo superior como la que intentamos en casa. Hoy, independientemente de esos malos minutos, hemos estado en el partido, pero nos cuesta ser más tiempo mejores que el rival"

"Nosotros también tenemos esa sensación de frustración. Sé cómo la tenemos que gestionar. Luego ya el entorno, el aficionado, no voy a ser yo el que les pida nada. No estoy autorizado para eso. Podemos hundirnos y no afrontar los empates, o echarle más madera como he dicho. La vida es esto, que no todo sale como a uno le gusta o que pone esfuerzo en ello y la recompensa no es inmediata. Tenemos que entender eso. ¿Pusimos esfuerzo y no obtuvimos recompensa? Pues habrá que hacerlo mejor, echar más madera y mirar al frente porque tampoco tengo nada de lo que avergonzarme. Yo no quiero jugadores que miren hacia abajo. No hay nada de qué avergonzarse. Lo que hay es que no estamos ganando, pero en cuanto a voluntad, esfuerzo y empujar, pues ahí lo tenemos. Hay que hacerlo mejor. Los que respondan así tendrán más minutos y oportunidades, el que no sea capaz de responder porque la situación le pese, pues qué hacemos. Esperamos que cambie la situación y entonces volverá a entrar"