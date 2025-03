Así fue el golazo de Djuka al América de Fidalgo: noveno tanto del ex del Sporting

El gol le sigue sonriendo. Djuka volvió a ver puerta este fin de semana de una manera espectacular. El ex del Sporting de Gijón firmó un espectacular tanto ante el América de otro ex del Sporting, Álvaro Fidalgo. Un fuerte disparo con la derecha se fue al ángulo de la portería americanista para recortar diferencias en un momento del partido en el que los rojinegros iban por debajo en el marcador (0-2). No dio para sumar puntos, ya que Atlas cayó en casa ante el América (1-3), pero sí para elevar a nueve la cifra de tantos del balcánico en doce partidos.

Este tanto de Djuka llegó después de ser protagonista para inciar la semana. El ex del Sporting venía de ser el gran héroe del partido anterior al firmar un "hat trick" en los minutos finales para lograr un 3-4 en la visita de los rojinegros a Tijuana.

Iban 60 minutos de partido y Atlas perdía 3-0 en el campo de Tijuana. Lo que sucedió después pocos lo esperaban. Ni en un fútbol como el mexicano, siempre abierto a remontadas. Doria recortó diferencias para Atlas y, entonces, Djuka hizo el resto. Con goles en el minuto 82, de penalti, 87 y en el minuto 10 del añadido, el ex del Sporting completó una remontada épica que ya le sitúa como el futbolista más en forma de Atlas.