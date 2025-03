Gabi, relevo de Ramírez en Zaragoza: "Necesitamos energía positiva"

Gabi Fernández tomó ayer el mando del Real Zaragoza después de ser cesado Miguel Ángel Ramírez como entrenador del club aragonés por los malos resultados deportivos. El ex jugador se mostró convencido de sacar adelante la delicadísima situación deportiva en su presentación como entrenador del Zaragoza. "Necesitamos energía positiva y en eso soy el mejor, en otras cosas soy normal, pero en eso, el mejor", afirmó el que fuera mediocentro. ""Solo he pensado en ayudar al Zaragoza; lo que me interesa ahora es que el club se salve. Cuando lo salvemos, ya valoraremos si tengo experiencia o lo que necesita la entidad, pero ahora estoy centrado en salvarlo. Para mí no es ningún marrón ni es una opción arriesgada, sino que es la oportunidad de ayudar al equipo que me lo dio todo, a una ciudad y a un club que tengo muy presentes. No digo que sea todo de color de rosa, es una situación jodida, pero lo vamos a sacar. Que si estoy capacitado, sí, que si lo vamos a sacar adelante, sin duda", reflexionó Fernández con contundencia, mostrando confianza en cada una de sus palabras al tomar las riendas de un equipo que puede vivir el mayor descalabro de su historia si se va a Primera Federación.