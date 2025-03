Habla Eloy Olaya: "Renovaría a Albés, se necesita dar continuidad a un proyecto"

Eloy Olaya (Gijón, 1964) siempre reflexiona con mesura y serenidad. Es un momento delicado para el Sporting, sobre todo si se tienen en cuenta las expectativas de la afición y las depositadas por la dirección de Orlegi Sports. Pero el exfutbolista y secretario técnico del club gijonés arroja tranquilidad desde un punto de vista crítico. En vista de la situación... ¿Hacia dónde debe mirar ahora el Sporting en esta recta final de Liga?

¿Hacia dónde debe mirar el Sporting?

Tiene que mirar hacia abajo. El panorama se puede observar desde dos puntos: con el vaso medio vacío llevas una victoria en catorce jornadas y el medio lleno es que ya son siete partidos sin perder. Pero claro, es uno ganado y seis empates. Los empates no permiten mirar arriba, pero al menos mantienen cierta distancia con los de abajo.

¿Está preocupado?

No, preocupado no. No veo a un equipo que baje los brazos, agache la cabeza y se venga abajo. El Sporting que no está muerto, ni mucho menos. Compite. Pero no le da para ganar los partidos. Por lo que sea. Quizá le falta saber sentenciar los partidos cuando se le ponen en ventaja.

¿Están fallando las áreas?

Más bien la contundencia y, sobre todo, en el área rival. En el aspecto defensivo el equipo compite con solidaridad. Pero falta ser determinante arriba. En los metros finales se tiene presencia, pero se está fallando en la toma de decisiones.

¿Falta talento ofensivo?

No sé. Igual es más una cuestión de precisión. Talento hay. Gelabert tiene talento. Campuzano tiene calidad. A Otero le han frenado las lesiones cuando estaba en su mejor momento. Y Caicedo... quizás no es un jugador muy talentoso, pero tampoco ha tenido continuidad de cinco o seis partidos siendo titularidad. No la ha tenido. El Sporting de Albés es un equipo reconocible: es vertical, atrevido y le gusta llegar al área. Pero le está faltando precisión en los metros finales. También materializar las ocasiones.

El Sporting es ahora mismo decimotercero. ¿Tiene equipo para más o la plantilla da para esto?

Creo que tiene plantilla para ir un poco mejor. De hecho el juego, esfuerzo, lo que trasmite el equipo, su carácter competitivo debería implicar más puntos. ¿Para estar entre los seis primeros? No. Quizá no le da. Pero siempre digo lo mismo: todos los equipos tienen sus momentos en los partidos. Pero este equipo cuando ha tenido esos momentos en los partidos no ha sabido o no ha podido llevarlos a su terreno.

El Sporting cuenta con Rubén Albés con vistas al futuro y se plantea ofrecerle la renovación, más allá del momento del equipo. ¿Qué opinión le merece?

Creo que se necesita dar continuidad a un proyecto. Para ello tienen que ir todos de la mano: tanto la dirección deportiva como el entrenador. Primero hay que sumar los 50 puntos para asegurar la permanencia en la categoría. Luego... soy de la opinión de dar continuidad. Pero siempre bajo la unión.

Se lo pregunto de otra manera. Usted ya fue secretario técnico: ¿renovaría o no a Rubén Albés?

¿Si fuese el secretario técnico? Evidentemente me tendría que sentar con él: conocer sus ideas y pensamientos. A mí lo que me trasmite su Sporting me gusta. Creo en sus ideas. Pero tiene que estar él convencido de que esto es el Sporting. Que tiene una limitación económica, por el tope salarial. Pero si me pregunta, sí renovaría a Albés.

Otra: ¿pagaría la opción de compra por Dubasin?

Sí.

Lo dice muy convencido.

Sí, pero yo estoy fuera. No estoy dentro para saber cómo es el jugador, su entorno y demás. Pero Dubasin me ha demostrado que a este equipo le da muchísimo y que tiene un gran compromiso. Pero tiene un coste, claro.

1.5 millones.

Ahí está un poco la limitación.

¿Ejecutaría la compra por los derechos de Dubasin aunque eso implicase forzosamente la venta de otro activo ?

Sí. No es fácil porque estoy fuera, repito. En su momento estuve dentro y tenía unas dificultades económicas que eran muy restrictivas. Imagino que como ahora. Sobre todo por el tema de los topes.

¿Sufrió más como jugador o en su etapa como secretario técnico?

Como secretario técnico. Seguro. Eso te quita años de vida.

¿Lo echa de menos?

No (risas). Echo de menos ser futbolista. Entiendo al futbolista. Le entiendo. Tiene una gran presión psicológica. Actualmente hay una gran presión mediática. Siempre la hubo. Pero quizá ahora... En todos los oficios, pero sobre todo en el fútbol, hay más presión. Voy a entrar en un tema escabroso. Las redes sociales. Antes nosotros estábamos más aislados. Teníamos la presión del público y de los medios de comunicación. Pero ahora se junta al entorno el tema de las redes sociales. Es una cadena....

Pero como secretario técnico, ¿llegó a pasarlo mal?

Mucho. Muy mal. Sufres mucho. Era una persona que nací en Gijón, que soy del Sporting y que jugué en el equipo de mi vida. En la faceta de secretario técnico me tocó una faceta de pelear y en un momento económicamente difícil.

¿Hubo alguna decisión que le quitase horas de sueño?

(Piensa). Quizá me queda el... No es un mal sabor de boca tampoco, porque fueron las circunstancias que se dieron, pero cuando Marce (García Toral) me comunica a mí, que además fue al primero en hacerlo, que cree que lo mejor es ya no seguir en Gijón... Intenté convencerle, pero sabía que iba a decirme que no. Confiaba en él y confiaba en que en ese Sporting había plantilla y en lo que venía abajo. Sabía que era una situación complicada. El Sporting entraba en concurso de acreedores y estaba todo muy limitado para funcionar con relativa libertad, como en los dos años anteriores.... Al final él se fue y tomé la decisión de buscar un entrenador que conociese la ciudad y el club y ese fue Ciriaco. Sacó rendimiento en una temporada muy complicada. Deportivamente salvó la categoría con matrícula de honor. Era un equipo con muchas limitaciones. Ciri sacó un gran rendimiento. Salvamos la temporada bien y sin pasar apuros. Los entrenadores saben que a veces son los primeros a los que se les corta la cabeza cuando los resultados no son buenos. Ellos tiran mucho por su prestigio. Y eso no es fácil. Entrenadores como Marce y Ciri no son fácil de encontrar.

¿Se refiere a de tener un pensamiento más de club?

Sí. Le pediría quizá eso a Albés. Sé que se le va a criticar yquizá a destituir cuando el equipo no está bien, porque no se puede echar a diez jugadores y siempre se echa al entrenador, pero le pediría que intente ver las circunstancias de Gijón y del Sporting. Creo que lo está viendo.

Suscríbete para seguir leyendo