Nacho Méndez deja abierto su futuro: "Tengo muchas dudas"

Nacho Méndez, capitán del Sporting, reconoció este miércoles que su futuro está muy abierto y que, de momento, tiene dudas de renovar su contrato con el club gijonés, que expira este 30 de junio. "Se me pasa por la cabeza probar otras cosas, pero no lo sé", dijo el medio en una entrevista concedida a la cadena Cope Asturias. El Sporting ha presentado una oferta de renovación al centrocampista por tres campañas más una cuarta opcional, aunque de momento no han avanzado en las conversaciones abiertas con el entorno del canterano al tiempo que se acerca la finalización de contrato. "No lo tengo claro y el club así lo sabe. Estamos negociando, tenemos muy buena sintonía y ellos quieren que lleguemos a un acuerdo. Soy muy feliz aquí con el club y con mi vida fuera, con mi entorno en Luanco. Pero son momentos en los que hay que tomar una decisión muy importante para mi futuro y quiero sopesarlo bien", explicó a cerca de sus dudas. "Lo cómodo sería firmar ese contrato sin estar al 120% convencido y seguiría en mi zona de confort, pero es una decisión complicada y quiero tomarme mi tiempo para sopesarlo", añadió. El centrocampista admitió que la situación del proyecto también le está desgastando. " El bucle de resultados te lo hace ver todo más nublado y no lo pone tan fácil. Agradezco al club que me entiendan y me dan mi espacio y tiempo. Si digo que me apetece otra cosa te estaría mintiendo porque no lo sé. Lo que tengo son muchas dudas. Y me parece lo normal.... No tengo especialmente dudas con el proyecto, pero hay cosas que pueden decantar la balanza de mi decisión hacia un lado u otro. En el Sporting ya viví muchísimas cosas y lo único que me queda es ese sueño de niño de jugar en Primera con el Sporting".

Méndez, del mismo modo, reconoció que la "plantilla del año pasado era mejor por el mero hecho de ser más, por número". "Este año ha sido la plantilla más corta y hemos estado sujetos a que algunos se cayeran por lesiones y quedáramos muy justos". Además dejó claro que la diferencia de categoría entre el filial -Tercera RFEF- y el primer equipo también dificulta la promoción de canteranos. "Hay que tener todas las herramientas posibles para poder competir, también en el día a día en los entrenamientos, este año tuvimos entrenando a 6 o 7 jugadores del filial que están a años luz del primer equipo y eso competitivamente nos va lastrando un poco. Es obvio que la diferencia con el filial es enorme en cuanto a categoría. Es algo a solucionar a corto plazo. En su momento nos vino con gente con más o menos recorrido en el primer equipo, pero eran constratados en Tercera para lograr el ascenso y ayudarnos a ese bloque que veníamos desde abajo. La única manera para crecer es competir al mayor nivel posible. La diferencia de categoría debe ser mucho menor para que estén habituados a competir en un ritmo y nivel similar. Soltar a alguien en El Molinón ahora mismo con tres categorías de diferencia no sé ni si beneficia al chaval. Es muy difícil también para el entrenador».