Vivió los últimos dos ascensos del Sporting formando parte del cuerpo técnico del Sporting y sabe como pocos manejar el vestuario en Mareo. Gerardo Ruiz, el que fuera preparador físico del club durante décadas y hombre de confianza de entrenadores como Manolo Preciado y Pitu Abelardo, regresó este jueves a las instalaciones rojiblancas. Lo que en un inicio iba a ser una visita de cortesía para ceder material a la entidad rojiblanca, acabó con el gijonés saludando a la plantilla y siguiendo el entrenamiento. Un momento en el que aprovechó para compartir una de sus grandes habilidades, la de conectar con el futbolista e intentar contribuir a reducir la tensión de una dinámica que se resume en seis empates consecutivos y mes y medio sin victorias. "Ganar dos partidos seguidos te pone la cabeza a tope y das un salto en la clasificación. Todavía hay tiempo para todo, soy de los que confío", comparte Gerardo con LA NUEVA ESPAÑA tras su particular "Gerardina" en Mareo.

"Los empates ya no sirven mucho. Es obligatorio ganar ya", asume Gerardo Ruiz sobre la situación del Sporting y la llegada, este domingo, de un Albacete que vendrá "en plan amarrategui". "El otro día, contra el Racing de Santander parecía que íbamos a ganar, pero luego en la segunda parte no jugamos igual. Yo no me creo que jugando como lo está haciendo el equipo vayamos a tener problemas para la permanencia, pero es cierto que las dinámicas en el fútbol, la presión y las comidas de tarru... Es fastidiao. No podemos andar jugando con esas cosas", comparte el que fuera preparador físico del Sporting entre 1995 y 2017. Es por ello que muestra su optimismo en romper con la mala racha esta jornada, en El Molinón, para acabar la temporada mirando hacia la zona alta en una Segunda División que "ye engañosa".

Gerardo fue el protagonista de una jornada en Mareo en la que se reencontró con jugadores como Nacho Méndez, Christian Joel o Cote. "Vaya la que armó cuando me vio entrar al vestuario", comenta, entre risas, sobre la reacción de José Ángel. El gijonés también charló con el presidente ejecutivo, David Guerra, el director de gestión deportiva, Gerardo García, y con varios de los empleados con los que compartió horas y horas en Mareo. Desde el utillero Jorge Luis García, a otras figuras más cercanas a su área como Lorenzo del Pozo, coordinador del área de Ciencias Aplicadas al Deporte, el fisioterapeutas Diego Lobelle y el analista de rendimiento Carlos Castroagudín, entre otros. "El presidente ya me había mostrado las instalaciones en una ocasión anterior y es espectacular cómo está Mareo. Dan ganas de volver a entrenar", apunta.

Jubilado ya, el inquieto Gerardo García ha explotado en los últimos años su vena literaria. Ha presentado varios libros con Gijón y la temática deportiva como nexo de unión de muchos de ellos, y ya "van 21" las publicaciones que ha realizado. En el horno tiene un nuevo libro, "con Mareo y el Sporting como protagonistas". "Es una obra dividida en dos partes. La primera es una vrevísima historia de Mareo y del club, junto a los personajes protagonistas de la entidad durante mis años en el Sporting, como fueraon Quini, Preciado, Pitu, Iñaki (Tejada)... L otra parte del libro es un poco más técnica, en la que hablo del entrenamiento de la fuerza y cómo esta cualidad tomó importancia en el fútbol. Ahí explico la razón por la que el fútbol es el deporte más difícil, el biotipo del futbolista, y también detalla de una manera práctica cada una de las sesiones de trabajo con el Sporitng de los Guajes (la plantilla que logró el último ascenso a Primera División, a ritmo de récord, en 2015)", anuncia. La idea de Gerardo es que esta nueva obra, que ya va "por más de 300 páginas", pueda ver la luz en las próximas navidades. Mientras tanto, será uno más animando en El Molinón.