Javi Poves vuelve a ser protagonista: de los insultos a una dura sanción para "acabar mi época como entrenador"

Cada vez que abre la boca Javi Poves es para dejar huella, y parece que sobre el verde también se hace de notar por su pico de oro. El entrenador y presidente del Colonia Moscardó fue expulsado en el duelo ante el Coria de Segunda RFEF, que su equipo perdió por 2-0. Al polémico Javi Poves, conocido no solo por ser exjugador y ahora entrenador, sino que últimamente más por su terraplanismo, entre otras conspiraciones, no se le ocurrió otra cosa que gritarle al árbitro "¡Eres un hijo de puta!", en repetidas ocasiones, tal y como refleja el acta del partido. Como era de esperar, el Juez Disciplinario Único para Competiciones No Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no se cortó en su sanción: nueve partidos.

Así lo describe en el acta del partido el colegiado del encuentro, Enrique Pareja Nieto: "Una vez expulsado, el entrenador D. Javier Poves Gómez se dirige a mí en reiteradas ocasiones en los siguientes términos: '¡Eres un hijo de puta! ¡Hijo de puta!', a instancias de mi árbitro asistente número 1... Posteriormente, nos percatamos tanto mi árbitro asistente número 2 como yo que permanece en las inmediaciones del terreno de juego, concretamente detrás de la portería que sita a la derecha respecto al túnel de vestuarios, incumpliendo así mis indicaciones de retirarse a vestuarios".

Su adiós de los banquillos

Javi Poves es un habitual en los medios de comunicación en los últimos meses por sus teorías conspiranoicas, que curiosamente cada vez llegan a más gente, y la última fue en el Partidazo de Cope. El entrenador entró en directo con Juanma Castaño y hablaron sobre la posible sanción, que ya esperaban que podía ser contundente.

"Estoy tranquilo esperando la sanción... Y necesito que la sanción sea gorda. Este año, por lo que sea, no están fluyendo mucho las sensaciones con los árbitros. Así que si quedan siete jornadas, que me pongan siete partidos de sanción y no me vuelvo a sentar en el banquillo. Por mí firmo las siete y se acaba mi época como entrenador", dijo. Al final, nueve. Por lo tanto, se pierde los siete partidos que quedan de Segunda RFEF, y dos hipotéticos del curso siguiente, aunque por sus palabras parece que no tiene muy claro lo de seguir como entrenador la temporada que viene.

Récord de expulsiones

Pues con su sexta expulsión, para un acumulado de más de 15 partidos de sanción, contando los nueve que le quedan por cumplir, el entrenador ha hecho historia en el fútbol español. El madrileño se convirtió con su roja en Coria en el técnico con más expulsiones en una sola temporada de la historia. Hasta seis ha sufrido el exjugador del Sporting de Gijón. Tres rojas directas y otras tres por doble amonestación.