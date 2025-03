El enérgico mensaje de Albés al vestuario del Sporting y el efecto "anestesia": "Hay que reaccionar, necesitamos el 120%"

"Se están enterando ahora". Rubén Albés afila el mensaje y eleva la voz. El entrenador del Sporting, en una enérgica intervención en sala de prensa, pide más a la plantilla y a él mismo en un momento "caliente" de la temporada en el que quiere evitar caer "en la anestesia" del empate. Tras seis igualadas consecutivas y la llegada del Albacete, del que solo les separa un punto, el vigués recalca que se necesita "reaccionar" y quiere ver a los jugadores dando "el 120% en el verde".

El partido. "Va a ser un partido parecido (al de la primera vuelta). Con mejores sensaciones nuestras, pero tenemos que dar un paso adelante. Ser competitivos está muy bien, pero tenemos que dar todos. Demostrar personalidad. Necesitamos romper esos empates. Es más fácil hacerlo en casa. No podemos acomodarnos a anestesiarnos en el empate. Hay que reaccionar. Todos tenemos que darlo. El cuerpo técnico y los jugadores. Todo el mundo".

Más en el verde. "En el fútbol existe la organización, los cambios, pero hay un momento en el que los futbolistas están en el verde. Es un momento en el que uno tiene quedar el 120%. Para salir de los empates hay que dar el 120%. Igual que el otro día el banquillo nos da un punto, ne esta ocasión nos tiene que dar tres puntos. El Albacete es un equipo que juega increíble en campo contrario, con buenos futbolistas y no le generas demasiado. Ha ganado a equipos de la parte alta. Tenemos que tener un nivel muy alto".

Equipo. "No echo en falta, pero siempre creo que se puede dar más. Hay un momento en el que uno puede dar más. Es un partido que presiona al equipo y tengo que tener la personalidad de jugar en relación a mi nivel. Y el entrenador tiene que transmitirlo. Son mucho mejores muchos jugadores pero hay que ponerlo en el campo. Y el míster, lo mismo, tiene que tomar las mismas decisiones con estrés y sin él".

Anestesiado. "Sé que si esto lo estamos alargando…. Nadie me puede decir que ante el Racing el equipo se anestesió, o la segunda parte ante el Córdoba, pero siempre se puede dar un poco más".

Firmar gol. "Aquí hay por todos lados. Lo que no pienso hacer es pensar en lo que no ha sido. No hay gol, pero hacemos un gol por partido, pero también nos hacen uno. Si marcamos tres tenemos más posibilidades de ganar, pero también si no recibimos. Hay que conjugar las dos cosas. No pienso en lo que no pudo ser, pienso en lo que es ahora. Cuando acabe la temporada habrá que hacer una reflexión, pero tenemos más capacidad goleadora de la que estamos demostrando y que podemos defender mejor".

Plantilla. "Jamás voy a pensar en lo que no tengo a mitad de una temporada. Tengo unas herramientas, trato de llevar a mis futbolistas al máximo nivel, aprovechando sus virtudes y limitando los defectos. Es mi única ocupación. Si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta… La realidad es esta y solo se puede intervenir en esa realidad si la asumimos. Cuando acabe la temporada habrá que hacer una reflexión de porqué hemos acabado así y habrá que hacer una crítica al entrenador, a la plantilla…".

Objetivo. "Esta semana nos va a marcar a dónde podemos mirar. No puedo mostrar más hacia dónde tenemos el foco puesto".

El momento. "Es peligroso y todos los equipos están en una parte crucial. Es cuando menos se regalan los puntos. Están en el punto donde todos están en el momento caliente de la liga".

El Alba. "Me sentí muy querido, muy valorado en Albacete. Tuve una gran conexión. Hace que sea un partido especial. Para el Sporting es importante porque es crucial. Lo importante es cómo seamos capaces de transmitir a los futbolistas esa importancia".

Dotor, titular. "Es una solución. Cada día está jugando más. Veremos".

Gaspar. "Estamos en búsqueda de su mejor nivel. Ante el Racing no entra por plan de partido, en Córdoba entendáimos que nos podía dar lo que necesitábamos por detrás del delantero. Tratando de buscar su mejor versión y mover el árbol. Ha tenido un año complicado, exceptuando la primera parte, con las lesiones. Lo principal es que él se vaya sintiendo seguro y en un buen estado de forma".

Nacho Méndez. "Es canterano, siente al club y está haciendo una temporada muy buena, como la pasada. Aporta liderazgo y mucho desde lo futbolístico. Estamos contentos con él y el club también lo está. Es un futbolista importante. No es fácil jugar muchos partidos y consolidarse en un club como el Sporting. Hay que tener personalidad para jugar en el Sporting y él la tiene".

Renovación. "Es él quien tiene que tomar la decisión. Lo que sé es que es muy sportinguista, que no lo dude nadie, pero en la vida hay que tomar decisiones en función de muchas cosas. No sé qué decisión tomará. Se está dejando la vida en el equipo y en el vestuario. No confundamos las cosas. Es uno de los líderes y sientes el estrés. Hay que llevar ese peso aquí, ¡eh! (se señala a los hombros)".

Curbelo. "Desconozco la parte psicológica. En el post partido, en un duelo con un compañero, se tuerce la rodilla. Mala noticia para nosotros como equipo y sobre todo para él. Venía para ser importante y está teniendo un año desgraciado en cuanto a lesiones. Ha estado disponible poco. Está triste".

Olaetxea. "Está disponible. Jugará con la máscara".