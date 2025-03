Habla Djuka de su increíble racha goleadora y del Sporting: "Irme a México fue la decisión adecuada, no me arrepiento"

Es el jugador más en forma del Atlas, donde ha vuelto a recuperar el olfato que le faltó en sus últimos años en Gijón. Uros Djurdjevic, Djuka (Obrenovac, Serbia, 1994) atiende la llamada de LA NUEVA ESPAÑA desde California, donde está concentrado con su equipo para disputar en Estados Unidos un amistoso ante el Chivas. El "clásico tapatío" también traspasa fronteras.

Siete goles en los últimos tres partidos, nueve en las doce jornadas del Clausura, ¿Esperaba algo así? ¿Es el mejor momento de su carrera?

Bueno... Es uno de mis mejores momentos. Claro que lo esperaba. Nunca dudé de mí. No se me había olvidado meter goles. Con trabajo y entrenándome más ha llegado la recompensa.

Alguno de ellos han sido golazos.

(Se ríe). En los últimos hay dos o tres que han sido golazos. Algunos de los mejores de mi carrera. Lo más importante es siempre que pasen la línea de gol, que entren.

¿Qué ha cambiado para ser tan protagonista ahora?

Lo único que ha cambiado es que ahora tengo la oportunidad de participar. Estoy jugando todos los partidos de titular, teniendo mucha confianza del cuerpo técnico y de mis compañeros. Esos goles ayudan a tener más confianza aún y eso se refleja en el campo.

¿Tenía la espina clavada de no haber podido mostrar su fútbol con el anterior entrenador, Beñat San José (ahora en el Eibar)?

Sí. Ahora estoy mucho más contento. El equipo está jugando cada vez mejor.

¿Se marca el reto de ser el Pichichi del Clausura?

¡Ojalá! Es un reto bonito, pero no me obsesiono con eso.

¿Le motiva volver con la selección de Montenegro?

No pienso en eso. Ahora mismo estoy centrado en los próximos partidos con Atlas.

¿La liga mexicana tiene más o menos nivel que la Segunda División?

Es totalmente diferente. Es mucho más abierta. Hay muchos jugadores rápidos. A un delantero de mi perfil eso le viene bien. La Segunda es más pelea, mucho más cerrada.

¿Fue la decisión adecuada la de irse a México?

Sí, pienso que fue la decisión adecuada. Nunca me voy a arrepentir. Al principio costó, pero estoy feliz y contento aquí. Ojalá todo siga así y siga metiendo goles.

Celebra los tantos tapándose los oídos ¿Por las críticas?

Bueno... siempre hay críticas. Nunca me duelen, al contrario, me motiva. Cuando marqué mi primer gol, ante Chivas, lo celebré así y tomé la decisión de que lo haría siempre. No lo voy a cambiar.

¿Cómo está viendo al Sporting?

Sigo todos los partidos. Ojalá saquen el máximo número de puntos posibles para no sufrir al final.

Usted pasó en Gijón por una situación similar. ¿Teme que se pasen apuros para la salvación?

Ya sabemos cómo es la Segunda División de igualada. Cada año, más. Si pierdes dos partidos seguidos estás abajo, y si los ganas, te meterás arriba y no sufrirás. Creo que el partido contra el Albacete es importante. Hay que ganar.

Gente que criticaba su fútbol ahora casi pide su vuelta. ¿Qué piensa usted de eso?

No sé... Hay que dar paciencia y tiempo a futbolistas como Jordy (Caicedo). Para él ha sido un cambio grande, como lo ha supuesto para mí venir a México. La afición siempre quiere un delantero que meta goles. Esto es así en todos los equipos. El Sporting, con Caicedo, Otero, Campuzano y Dubasin, va a ser capaz de sacar la situación adelante.

¿Cree que Caicedo puede dar el nivel en el Sporting?

Sí. Es un perfil diferente al mío. Es un poco más alto, tiene buen juego aéreo y es muy fuerte. Creo que lo único que necesita es tiempo y paciencia. Cuando llegué al Sporting, venía de Europa y a mí también me costó. En los primeros quince partidos no hice gol y lo jugaba todo. Para él seguro que es más difícil porque viene de otro fútbol y de otra liga.

¿Le sorprendió la retirada de Cote?

Sí. Hablé con él en los días previos. Nadie sabía nada. Es una mala noticia, porque creo que tiene mucho fútbol aún por dar. Es una persona a la que quiero y respeto mucho. Tuve la oportunidad de aprender mucho de él. Creo que tiene mucho fútbol para dar al Sporting.

También se han ido los últimos capitanes, usted, Cali... ¿Pesa tanto el brazalete ?

A mí nadie me obligó a irme. Fue un reto que quise asumir. El Sporting es un club muy grande y seguro que el brazalete pesa, pero en el caso de Cote, un futbolista que jugó en muchos grandes... Lo que no entiendo muy bien es que empezó dando asistencias, haciendo algún gol, y tras lesionarse luego ya no volvió a jugar. Será decisión del entrenador, pero creo que es un futbolista que puede dar mucho.

¿Es importante renovar a Nacho Méndez?

¡Claro que sí! Es un futbolista fundamental esta temporada y también en los últimos años. Cada campaña va a mejor. Ahora es capitán. Es un buen jugador. Ayuda mucho al equipo. Es un chico de diez.

¿Pagaría 1,5 millones por Dubasin?

Sí. Sin duda. Es el jugador que, en su primer año en el Sporting, está marcando la diferencia. Tanto en goles como en asistencias.

¿Qué mensaje le mandaría a la afición?

Tienen que tener confianza en el equipo. Estoy seguro de que la situación se va a sacar adelante. La afición apoyará como siempre al equipo. Sacar los tres puntos ante el Albacete es muy importante

