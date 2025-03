Marcelino habla claro sobre la situación del Sporting: "Los propietarios prometieron muchas cosas y nos quedamos en bastantes menos"

Pasar todo el fin de semana en Asturias en plena temporada futbolística se convierte en algo extraño, una especie de lujo, en la apretada agenda de Marcelino García Toral (Careñes, Villaviciosa, 1965). El parón de selecciones se lo ha regalado. Él lo ha invertido en más fútbol. Protagonista de la presentación del congreso Futbolfy, siendo uno de los promotores del acto que llevará al Teatro Riera de Villaviciosa en junio a Mateu Alemany, Quique Dacosta, Chus Bueno o Rubén Albés, también ha puesto en marcha la cuarta edición de su campus, también en el municipio maliayés. En su encuentro con LA NUEVA ESPAÑA, "Marce" aborda sin rodeos desde el reto de devolver al Villarreal a Liga de Campeones a su desilusión con la temporada del Sporting. No ahorra sentido crítico ni en lo uno ni en lo otro.

-Se le ve disfrutar de nuevo del fútbol.

-Los últimos años han sido muy buenos. La experiencia en Valencia fue buenísima, con un final inesperado, en el Athletic, maravillosa… Lo de Marsella tampoco puedo decir que fue malo porque no hubo tiempo, y en Villarreal llegamos en una situación complicada y, entre todos, primordialmente los futbolistas, fuimos capaces de revertirla. En esta temporada hemos empezado una reestructuración, con buenos resultados y juego. La situación en la que estamos seguro que la hubiéramos firmado en agosto. Somos optimistas.

-Tal y como marcha el Villarreal, ¿sería un chasco quedarse sin Liga de Campeones?

-No, en ningún caso. Competimos contra equipos consolidados que vienen de jugar en Europa las últimas temporadas. En España hay tres equipos que van a un nivel y luego estamos el resto. Entre esos otros, hay alguno con más posibilidad que el resto. El Athletic ha quedado campeón de Copa la temporada pasada, eso te fortalece mucho; el Betis ha hecho una gran plantilla… mientras que el Sevilla y el Valencia ocupan un lugar muy diferente al que suele ser. Sin embargo, hay otros equipos muy pujantes, como el Mallorca, que es un poco el Girona del año pasado.

-El objetivo es…

-Estamos luchando por el cuarto y quinto. Intentaremos estar ahí. Si quedas ahí, bien, si quedas sexto o séptimo, menos bien. Y si quedas octavo sería una desilusión, sobre todo porque tal y cómo ha transcurrido la temporada, esperamos confirmar lo que hemos hecho bien.

-¿Cuál es su mayor estímulo cuando mira al futuro?

-El día a día. El que el disfrutar de ese día a día me genere ilusión y ambición.

-¿Qué le genera más ilusión y ambición? ¿Los títulos?

-No. El trabajo. Mi propio trabajo. El día que me aburra en mi trabajo, que no tenga esa ilusión, dejaré de entrenar. Mientras tenga la ilusión de tener una máxima dedicación, que va unida la honestidad profesional, seguiremos trabajando e intentando lograr buenos resultados. Cuando vaya obligado a trabajar, lo dejaremos.

-Se define desilusionado con el Sporting, ¿por qué?

-Es una desilusión porque quieres ver tu equipo arriba. La Segunda es una competición muy, muy igualada. Con la buena decisión de hacer que seis equipos pudieran tener opciones de subir hasta el final se ha potenciado muchísimo la competitividad. La temporada pasada el Sporting estuvo luchando hasta el final y esta temporada no lo va a estar. Desde ese punto de vista tiene desilusión.

-¿Es la única razón?

-El Sporting se vendió, vinieron unos nuevos propietarios, prometieron muchas cosas y nos quedamos en bastantes menos. Eso te genera desilusión como supongo que a la mayoría de sportinguistas. Ves también que el Oviedo tiene un proyecto deportivo y económico más solvente y certero que el del Sporting y cuando tienes esa nueva ilusión y no ves que se confirme con buenos resultados, surge la desilusión. Voy con el Villarreal a enfrentarme a algunos equipos y me pregunto: ¿Qué tiene el Sporting menos que estos equipos? Lo único que tiene inferior es el proyecto. Todo lo demás, lo tiene: un gran estadio, una enorme afición, una gran infraestructura, unas buenas instalaciones… Me apena porque quisiera ver al Sporting en Primera.

-¿Cuando habla de proyecto se refiere a tener una idea clara sobre lo que trabajar, a una mayor inversión, a ambas?

-A la suma de todo ello. En el fútbol es difícil construir y muy fácil destruir. Construir lleva mucho tiempo, mucha dedicación, buenos profesionales, inversión, paciencia, criterio, idea… Son muchas cosas. Y aun así, a veces no sale.

-Mareo tiene ahora al filial cuarto en Tercera. ¿Es la mejor coyuntura para formar futbolistas?

-Se pueden formar futbolistas para el Sporting cuando inviertes económicamente y en talento lo suficiente, y además tienes una idea clara de lo que es la metodología en la cantera. Si tienes eso, por supuesto que se puede desarrollar buenos futbolistas en el Sporting actual.

-Rubén Albés será ponente en su congreso. ¿Tienen relación?

-No tengo relación personal con él, pero le deseo lo mejor. Los partidos que he visto del Sporting, sin tener un análisis profundo, sin ver muchísimos partidos, me ha gustado el juego. Mi sensación es que en todo aquello que vi tuvo posibilidades de ganar. La diferencia está en la contundencia en las áreas, que siempre es definitiva.

-¿Cree que el equipo sufrirá para salvarse?

-No. Me parece un equipo lo suficientemente solvente y competitivo como para no sufrir. No gana mucho, pero es difícil ganarlo. No da una sensación de vulnerabilidad. No transmite ser un equipo que no está en los partidos. Simplemente, se mueve en detalles. Si muchos de esos empates se hubieran convertido en victorias, que por merecimiento podían serlo, estaríamos hablando de algo diferente. Pero ese plus es lo que nos tenemos que preguntar si es lo que hace falta para dar ese salto. Si tienes carencias, tuviste el mercado de invierno para solventarlo o ya ser previsor en el verano.

-¿Echará de menos el Sporting y el fútbol a Cote?

-Ha tenido una muy buena trayectoria. Es un jugador con unas grandes condiciones. Tuve la oportunidad de convivir con él cuando era un niño e iba a cada entrenamiento a Mareo con su abuelo, y más tarde trabajamos un corto espacio de tiempo en el Villarreal. Le deseo lo mejor. Hay que darle la enhorabuena por su trayectoria.

-Otro tipo de despedida ha sido del fallecimiento de Javi Dorado, al que usted tuvo en el Sporting.

-Ha sido un palo muy gordo. Sabía de su enfermedad, pero no me lo esperaba. Es una grandísima pérdida. Una tristeza enorme.

-Dice que volvería al Sporting si existieran certezas de tener un proyecto ganador.

-Sí. Es difícil, pero todo puede ocurrir. Si fuera con el corazón vendría rápido. Ahora no, porque tengo contrato en vigor y estoy feliz, pero vendría. La cabeza va unida al corazón y es lo que te ayuda a decidir. No es lo mismo entrenar al equipo que te dio la oportunidad de ser futbolista profesional tras pasar por todas las categorías, al que te dio la oportunidad de ser entrenador profesional… Mi vida va muy vinculada al fútbol y muy, muy vinculada al Sporting, también porque me siento agradecido. Tienes que pensar qué significa tu posición y lo que tú puedas hacer. Como entrenador profesional, una de las mayores felicidades que pudiera tener es entrenar al Sporting en Primera División y, si estuviera en Segunda, contribuir a su ascenso en El Molinón.

-¿Lo equipararía a un título?

-Sí. Como entrenador siempre tienes momentos de frustración y nunca se me olvidará la temporada de mi debut, en la que tuvimos (con el Sporting) muchas opciones de subir y se nos escapó. El otro día estuve con Rubén (Suárez, el hijo de Cundi) en Villarreal y todavía lo recordamos.

-Al final de temporada volverá a Asturias para dirigir su campus y liderar un congreso. No desconecta del fútbol.

-Me apasiona el fútbol y para mí no es trabajo. Estoy muy agradecido al fútbol; al Lealtad porque fue donde inicié mi camino como entrenador; a Villaviciosa, porque es donde crecí, donde me crié, y si creemos que podemos ayudar en cierta medida, lo hacemos sin pensarlo. Nos ilusiona a todos, a las personas vinculadas al proyecto y a mí.

-¿Es una manera de corresponder a Villaviciosa por lo que le ha dado?

-Nunca podemos medir lo que va y lo que viene. Cuando surge esta posibilidad creo que donde deberíamos hacerlo es en Asturias.

-Traerá a Asturias a Mateu Alemany, con quien levantó una Copa en Valencia.

-A raíz de una relación profesional surgió una relación de amistad. Hay veces que en el fútbol, que no es sencillo, se juntan personas y profesionales afines. La convivencia cuando tienes que ganar y ganar no es sencilla y surgió esa confianza. En momentos de dificultad las personas fortalecemos nuestras relaciones si somos afines. Estoy muy agradecido a él y muy orgulloso de ser su amigo.

-¿Tiene también tanta relación con Quique Dacosta y Chus Bueno?

La relación no es tan intensa, pero sí tenemos una buena relación. El mundo te da la oportunidad de encontrar personas de gran capacidad y valores.

-Hablando de campus, ¿se está descuidando la formación en la base o se aborda con poca profesionalidad?

-Para dar una opinión veraz tienes que estar introducido en ello. El ámbito del fútbol es muy difícil y no creo que haya peor o menor capacidad que antes, pero sí que la sociedad nos lleva a plantearnos situaciones complicadas permanentemente. Queramos o no, los niños no se transforman en adolescentes de la misma forma que lo hizo mi hijo o lo hice yo. La forma de vivir es diferente y viene asociada a la forma de pensar y actuar en casa y, sobre todo, en la educación. Veo cosas que no me gustan y que tengo que aceptar.

-¿Cuáles?

-Cosas que no me gustan y que no son las mejores, pero creo que al fútbol se transmite lo que es el ámbito social en general.

Por la izquierda, Samuel Fernández, Javier Tuya, Gilberto Prado, Marcelino García Toral y Alejandro Vega, ayer, durante la presentación del congreso Futbolfy. / ÁNGEL GONZÁLEZ

Villaviciosa, escenario de un congreso sobre liderazgo y gestión Marcelino García Toral presentó ayer la primera edición del congreso Futbolfy, un evento que une fútbol y empresa que tendrá lugar el 24 de junio en el Teatro Riera de Villaviciosa. Tiene ya como ponentes confirmados a Mateu Alemany, exdirector de Fútbol del Barcelona, Quique Dacosta, chef 3 estrellas Michelín;; Chus Bueno, director general de Dazn Basketball, y Rubén Albés, entrenador del Sporting, además del propio Marcelino García Toral, uno de sus impulsores. Esta iniciativa, dirigida a "directores deportivos, gestores, entrenadores y jugadores de fútbol", abordará claves sobre "liderazgo y gestión" a través de cada uno de los ponentes. Samuel Fernández, uno de los miembros de la organización, destacó a su vez la realización en julio, en Villaviciosa, de la cuarta edición del campus que lleva el nombre de Marcelino. Una actividad con la que esperan reunir "a casi mil personas" entre sus "400 participantes y acompañantes". Uno de los colaboradores, tanto del campus como del congreso, es el Ayuntamiento de Villaviciosa, quien, a través de su alcalde, Alejandro Vega, mostró el agradecimiento a Marcelino por tener tan presente a la Villa . "Estamos orgullosos de ser maliayeses como él", subrayó.

